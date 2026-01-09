Başkan Günel: "Bu binaya zorla gelmedik"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri arasında yaşanan olayların ardından açıklamada bulunarak, "Bizim bu binaya gelmek gibi bir düşüncemiz yoktu, siz kullanın dediler, geldik. Bu binaya zorla gelmedik" diye konuştu.

Önceki akşam yaşanan olayların ardından basın açıklaması yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaşananları "hukuksuz, provokatif ve Kuşadası halkının iradesine yönelik açık bir gasp" olarak nitelendirdi.

"Personelimize kask ve gaz maskesi dağıtacağız"

Açıklamasına çarpıcı ifadelerle yer veren Başkan Günel, "Bundan sonra tüm personelimize koruyucu kask ve gaz maskesi vereceğiz. Çünkü buraya hizmet için değil, kavga için geldiler. Kafa göz kırmaya gelen bir kuruma karşı alınması gereken tedbir budur" ifadelerini kullandı.

Söz konusu binaya Ağustos 2023'te taşındıklarını hatırlatan Günel, binanın kullanım sürecini şu sözlerle anlattı: "Bizim bu binaya gelmek gibi bir düşüncemiz yoktu. Bizzat Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Bina boş duracağına siz kullanın' dedi. Teşekkür ederek geldik. Zorla girmedik, işgal etmedik. Söz konusu binayı Kuşadası Belediyesi'ne devrettiğini açıkça ifade ettiği video kayıtları da mevcut. Kuşadası Belediyesi'ne ait birçok alan yıllardır Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılılıyor. Binayla ilgili dava sürecinin halen devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, buna rağmen Valiliğe yeniden tahliye yazısı gönderiyor. Dava bitmeden, hukuki süreç tamamlanmadan burayı boşaltmaya çalışmak açıkça hukuka aykırıdır" dedi.

Vatandaşın mağdur olmaması için çözüm ürettiklerini belirten Ömer Günel, hukuki süreç tamamlanana kadar hizmeti çadırda vermeye hazır olduklarını belirterek "Biz bina meraklısı değiliz. 'Gerekirse çadırda da hizmet veririz' dedik ve çadırı kurmaya başladık. Ona bile engel oldular" diye konuştu.

Tahliye sürecinin Ramazan ayına denk geldiğini vurgulayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, vatandaşları başka bir alana yönlendirmeden yardım paketlerini aynı noktada ulaştırabilmek ve ihtiyaç sahiplerini yormamak amacıyla çadır kurduklarını belirtti. Günel, "Vatandaşımızı ayrı bir yere göndermeden, Ramazan yardımlarımızı burada dağıtmak istedik. Bunun için çadır kuruyorduk. Yıksınlar, biz yine kuracağız; kurmaya da başladık" dedi.

Olaylar sırasında polis ve jandarmanın da alana geldiğini ifade eden Günel, gerginliğin büyümemesi için geri adım attığını belirterek "Vatandaşla devletin hiçbir kurumunu karşı karşıya getirmek istemedim. Arkadaşlarıma, hukuki açıdan hiçbir engelin bulunmadığına emin olduğum çadır için 'kaldırın' talimatı verdim. Ama kimse bizim hizmet vermemizi engelleyemez. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden altyapı ve yatırım beklentilerinden artık vazgeçtik, bari bizim hizmetimizi engellemesinler" dedi. - AYDIN