Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim ofisinin açılışında konuştu

Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yerel seçim çalışmaları kapsamında Sağlık Caddesi'nde bulunan seçim ofisinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Başkan Günel, "Rakiplerimin göreve gelmeleri halinde sizlere sundukları tek vaatleri benim yaptıklarımı yıkmak" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sağlık Cadde'sinde bulunan seçim ofisinin açılışında Kuşadalılar tarafından coşkuyla karşılandı. Yoğun ilgi gören açılışta, bir grup genç Başkan Ömer Günel'i meşalelerle karşıladı. Seçim ofisinin açılışında içeriye sığmayan vatandaşlar, Başkan Günel'in konuşmasını cadde üzerinden dinledi. Seçim çalışmaları sürecinde, rakiplerinin tek vaatlerinin kendi yaptıklarını yıkmak olduğunu belirten Başkan Günel, "Benim ne yaptığımı veya ne yapamadığımı biliyorsunuz. Bugün bakıyorum diğer adaylar acaba kentle ilgili bir vaatte bulunacaklar mı? Bizim yaptıklarımızı yıkmaktan başka vaatleri yok" dedi.

31 Mart yerel seçimlerini rekor bir oyla kazanacaklarına dikkat çeken Başkan Günel, "Bugün karşınıza sözlerimi tutmuş olarak çıkıyorum. 5 yıl boyunca vaat ettiklerimin hemen hemen hepsini gerçekleştirdiğim gibi üzerine de çok şey koyduğumu düşünüyorum. Ben hep şunu söylüyorum. Sevgili hemşehrilerim 2019'dan önceki Kuşadası ile 2019'dan sonraki Kuşadası'nı lütfen kıyaslayın. Geçmişteki Kuşadası ile bugünü hatırladığınızda bizim 5 yılda ne kadar çok çalıştığımızı anlayacaksınız. Ben bu seçimde sizin vefanıza inanıyorum, sizin vefanıza güvenerek bu seçime giriyorum. Kuşadalı hemşehrilerimin vefasına güvenerek diyorum ki Kuşadalılar vefayı ve hizmet edeni bilir. Kuşadalılar bunu bildiği için de 31 Mart'ta sandıkları patlatacak diyorum" diye konuştu. - AYDIN