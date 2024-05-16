Kuşadası Belediyesi İnşaat Yasakları İçin İzin Başvuruları İçin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Yönlendiriyor

Politika

Kuşadası Belediyesi inşaat yasaklarına ilişkin izin başvuruları için ilgililerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiği açıklandı.

Kuşadası Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Her yıl 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında turistik bölgelerde uygulanan inşaat yasaklarına ilişkin izin başvuruları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda Valilik makamınca değerlendirilecektir. Belediyemizin inşaat yasaklarının uygulanması, izin ve taleplerin değerlendirilmesi hususunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili talebi bulunan hemşehrilerimizin Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir" denildi. - AYDIN