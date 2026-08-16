Kushner, Kahire'de Hamas ile Görüştü - Son Dakika
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Kushner, Kahire'de Hamas ile Görüştü

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Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Mısır'da Hamas heyetiyle önemli görüşmeler yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas heyetiyle bir araya geldi. ABD merkezli haber sitesi Axios, görüşmede üst düzey bir Türk yetkilinin de yer aldığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Orta Doğu turu kapsamında Mısır'daki temaslarını sürdürüyor. Kushner, başkent Kahire'de Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya liderliğindeki Hamas heyetiyle bir araya geldi. ABD merkezli haber sitesi Axios'un görüşmeye ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, görüşmede Hamas'ın silahsızlandırılması süreci ele alındı. Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi'ndeki tüm yönetim sorumluluklarının Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'ne devredilmesi, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) Gazze'de konuşlandırılması konularının gündeme geldiği öne sürüldü.

"Görüşmede üst düzey bir Türk yetkili de yer aldı"

Kushner'e Mısır'daki temaslarında, Trump'ın Barış Kurulu'nda "yüksek temsilci" olarak görevlendirdiği eski Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in eşlik ettiği belirtildi. Temaslarda Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi ve üst düzey bir Türk yetkilinin de yer aldığı kaydedildi.

Kushner ve Hamas heyeti arasındaki görüşmenin, Beyaz Saray ve Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu'nun Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için tarafları harekete geçirmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleştiği aktarıldı. Kushner'in yarın İsrail'e geçerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kushner, Kahire'de Hamas ile Görüştü - Son Dakika

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