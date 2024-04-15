Kütahya Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısında Görev Dağılımı Yapıldı

Kütahya Belediye Meclisi yeni dönem ilk toplantısında, meclis başkanvekilleri ile meclis katip üyeleri, encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları üyelerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı.
Kütahya Belediye Meclisindeki seçimlerinde, meclis başkanvekilliği görevine AK Partililer seçildi. Mehmet Naci Pekcan ve Ebubekir Erdoğmuş başkanvekilliğine seçilirken, Encümen üyeliklerine de yine AK Parti grubundan Serdar Eraslan, Melek Mankan ve Mustafa Kart seçildi.
AK Parti'nin Meclis Grup Başkanlığına Mahmut Öztaş ve Grup Sözcülüğüne de Serdar Eraslan getirildi. - KÜTAHYA
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Gürcistan parlamentosunda Hukuk Komitesi'nde yapılan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısının müzakeresi sırasında muhalefet partisi milletvekili Aleko Elisaşvili, yasayı savunan Gürcü Hayali Partisi'nin lideri Mamuka Mdinaradze'ye yumrukla saldırdı. Olayın ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşları da parlamento önünde miting düzenleyeceklerini açıkladı.
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