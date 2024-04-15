Kütahya Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısında Görev Dağılımı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kütahya Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısında Görev Dağılımı Yapıldı

Kütahya Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısında Görev Dağılımı Yapıldı

Kütahya Belediye Meclisi yeni dönem ilk toplantısında, meclis başkanvekilleri ile meclis katip üyeleri, encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları üyelerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı. AK Parti üyeleri meclis başkanvekilliği görevine seçildi ve diğer görevlendirmeler de yapıldı.

15.04.2024 12:06  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Meclisi yeni dönem ilk toplantısında, meclis başkanvekilleri ile meclis katip üyeleri, encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları üyelerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı.

Kütahya Belediye Meclisindeki seçimlerinde, meclis başkanvekilliği görevine AK Partililer seçildi. Mehmet Naci Pekcan ve Ebubekir Erdoğmuş başkanvekilliğine seçilirken, Encümen üyeliklerine de yine AK Parti grubundan Serdar Eraslan, Melek Mankan ve Mustafa Kart seçildi.

AK Parti'nin Meclis Grup Başkanlığına Mahmut Öztaş ve Grup Sözcülüğüne de Serdar Eraslan getirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

AK Parti, Kütahya, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kütahya Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısında Görev Dağılımı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İran ve İsrail Arasındaki İlişkiler: Geçmişten Günümüze 'Örtülü Savaş'
    04:04 İran ve İsrail Arasındaki İlişkiler: Geçmişten Günümüze 'Örtülü Savaş'

    İran ile İsrail arasındaki ilişkilerin tarihi ve gerginliklerin sebepleri, İran'ın Filistin davasına destek vermesi, İsrail'in İran'a yönelik düşmanlık, İki ülke arasındaki 'örtülü savaş'ın detayları ve son gelişmeler.

  • Gürcistan parlamentosunda yumruklu kavga
    00:41 Gürcistan parlamentosunda yumruklu kavga

    Gürcistan parlamentosunda Hukuk Komitesi'nde yapılan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısının müzakeresi sırasında muhalefet partisi milletvekili Aleko Elisaşvili, yasayı savunan Gürcü Hayali Partisi'nin lideri Mamuka Mdinaradze'ye yumrukla saldırdı. Olayın ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşları da parlamento önünde miting düzenleyeceklerini açıkladı.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 05:16:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısında Görev Dağılımı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement