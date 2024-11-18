Kütahya ve Bursa Arasında İş Birliği Protokolü Yeniden Canlandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kütahya ve Bursa Arasında İş Birliği Protokolü Yeniden Canlandırıldı

Kütahya ve Bursa Arasında İş Birliği Protokolü Yeniden Canlandırıldı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, iki şehir arasında iş birliğini güçlendirmek ve Kardeş Şehir Protokolü'nü güncellemek için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

18.11.2024 20:12  Güncelleme: 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediye birim müdürleri ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, önemli temaslarda bulundu. Ziyaret, iki şehir arasında daha önce imzalanan kardeş şehir protokolünü yeniden canlandırmak ve iş birliği alanlarını genişletmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ile daire başkanlarının katılımı ile düzenlenen istişare toplantısında heyetler bir araya geldi. Toplantıda 2010 yılında imzalanan Kardeş Şehir Protokolü'nün güncellenmesi ve iş birliği alanlarının genişletilmesi konuları ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Görüşmelerde, UNESCO Şehirler Ağı'na zanaat ve halk sanatları alanında dahil olan iki şehrin kültürel ve sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesi öncelikli konular arasında yer aldı. Sanat ve zanaatta iş birliklerinin artırılması, akıllı şehircilik projelerinde deneyim paylaşımı, kalite yönetim sistemleri, sosyal tesislerin geliştirilmesi ve marka şehir danışmanlığı gibi konular da masaya yatırıldı.

Toplantı, Kütahya ve Bursa'nın geçmişten gelen güçlü bağlarını geleceğe taşıyacak projelerin hayata geçirilmesi açısından umut verici bir başlangıç olarak değerlendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Politika, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika Kütahya ve Bursa Arasında İş Birliği Protokolü Yeniden Canlandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
18:56 DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu
17:50 Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı Sanık hemşireden korkunç itiraf Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı! Sanık hemşireden korkunç itiraf
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 20:35:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya ve Bursa Arasında İş Birliği Protokolü Yeniden Canlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.