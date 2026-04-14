Kuzey Kore\'den Füze Denemeleri

14.04.2026 09:30
Kuzey Kore, Choe Hyon gemisinden seyir ve gemisavar füzesi denemeleri gerçekleştirdi.

Kuzey Kore ordusu, Choe Hyon savaş gemisinden seyir füzesi ve gemisavar füzesi denemeleri gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer savaş caydırıcılığının sınırsız bir şekilde güçlendirilmesinin değişmez ulusal savunma politikaları olduğunu vurgulayarak, "Nükleer savaş caydırıcılığının kilit bileşeni olan stratejik ve taktik saldırı kapasitesini daha da geliştirmek en önemli görevdir" dedi.

Kuzey Kore'den füze denemelerini sürdürüyor. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamaya göre 5 bin tonluk Choe Hyon savaş gemisinden seyir füzesi ve gemisavar füzesi denemeleri gerçekleştirildi. Geminin entegre silah sistemlerinin güvenilirliğini teyit etmeyi amaçlayan deneme kapsamında Sarı Deniz istikametine 2 stratejik seyir füzesi ile 3 gemisavar füzesi fırlatıldı. Seyir füzeleri yaklaşık 132 dakika, gemisavar füzelerinin ise yaklaşık 32 dakika mesafe kat ederek önceden belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

Kim'den nükleer kararlılık vurgusu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, denemenin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Savunma sanayii alanında son dönemde elde edilen çeşitli başarılar sayesinde ordumuzun stratejik harekat hazırlık seviyesi niteliksel olarak yükselmiştir" dedi. Kim, nükleer savaş caydırıcılığının sınırsız bir şekilde güçlendirilmesinin değişmez ulusal savunma politikaları olduğunu vurgulayarak, "Nükleer savaş caydırıcılığının kilit bileşeni olan stratejik ve taktik saldırı kapasitesini daha da geliştirmek en önemli görevdir" ifadelerini kullandı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:54:26.
Advertisement
