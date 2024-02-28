Kuzey Kore, Rusya\'ya 6 bin 700 konteyner mühimmat gönderdi

Politika

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin gıda ve diğer ihtiyaç malzemeleri karşılığında Rusya'ya 6 bin 700 konteyner mühimmat gönderdiğini duyurdu.

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki işbirliği son aylarda gerçekleştirilen karşılıklı diplomatik temaslarla artarken, Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik'den Moskova- Pyongyang arasındaki silah trafiğine ilişkin açıklama geldi. Shin, Kuzey Kore'nin Temmuz 2023'ten bu yana gıda ve diğer ihtiyaç malzemeleri karşılığında Rusya'ya toplam 6 bin 700 konteyner mühimmat gönderdiğini söyledi. Konteynerlerin 3 milyondan fazla 152 milimetre top mermisi ya da 500 bin 122 milimetre mermi taşıyabileceğine dikkat çeken Shin, "Bu iki tür mermi karışık olarak birlikte de taşınmış olabilir. Bu durumda en azından birkaç milyon merminin gönderildiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Rusya'ya top mermisi üreten tesisler tam kapasiteyle çalışıyor"

Kuzey Kore'deki yüzlerce mühimmat fabrikasının hammadde ve enerji eksikliği nedeniyle yaklaşık yüzde 30 kapasite ile çalıştığını belirten Shin, buna rağmen Rusya için top mermisi üreten tesislerin "tam kapasite" ile çalıştığını ifade etti. Rusya'nın mühimmat karşılığında Kuzey Kore'ye gıda, hammadde ve silah üretiminde kullanılan parçalar sağladığına dikkat çeken Shin, "Görünüşe göre Rusya'dan yapılan sevkiyatların en büyük kısmını gıda oluşturuyor. Bunun Kuzey Kore'deki gıda fiyatlarını dengelediği düşünülüyor" şeklinde konuştu.

Shin, Rusya'dan Kuzey Kore'ye gönderilen konteynerlerin hacminin aynı dönemde Pyongyang'dan Moskova'ya gönderilenlerden yaklaşık yüzde 30 daha büyük göründüğünü ifade etti.

Shin, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Öte yandan Shin, bugün ABD'li mevkidaşı Lyold Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikilinin küresel ve bölgesel konuları ve karşılıklı savunma işbirliğini ele aldığı belirterek, "Austin ve Shin, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki yasadışı silah transferlerinin sadece Kore Yarımadası için değil, aynı zamanda küresel barış ve istikrar için de ciddi bir tehdit oluşturduğuna ilişkin endişelerini paylaştı ve soruna uluslararası toplumla koordinasyon içinde ve kararlı bir şekilde yanıt verme konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı. - SEUL