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Lavrov, Blinken'ın görüşme talebini kabul etti - Son Dakika

Lavrov, Blinken'ın görüşme talebini kabul etti

19.02.2022 00:58
Lavrov, Blinken'ın görüşme talebini kabul etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'in görüşme teklifini kabul ettiğini ve ikilinin önümüzdeki hafta sonu Avrupa'da bir araya geleceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'in görüşme teklifini kabul ettiğini ve ikilinin önümüzdeki hafta sonu Avrupa'da bir araya geleceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yüz yüze görüşme talebine Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan olumlu yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, bu krizi çözmenin tek sorumlu yolunun diplomasi ve diyalog olduğuna inandığımız için önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanı Lavrov'la Avrupa'da görüşmeyi teklif ettiğini belirtti. Ruslar, gelecek hafta sonu olacak şekilde görüşme teklifine yanıt verdi, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmemesi şartıyla kabul ettik. Önümüzdeki günlerde (Ukrayna'yı) işgal ederlerse diplomasi konusunda hiçbir zaman ciddi olmadıkları ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı. Price, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla koordinasyona devam edeceğiz ve NATO-Rusya Konseyi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) aracılığıyla Rusya'ya daha fazla angajman için baskı yapacağız" dedi.

Blinken'in görüşme teklifi

Blinken dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Lavrov'a önümüzdeki hafta yüz yüze görüşmeyi teklif eden bir mektup gönderdiğini söylemişti. Diplomasinin hala bir çıkış yolu sunduğunu ve hala zaman olduğunu ifade eden Blinken, Minsk anlaşmalarının Ukrayna'da "barışı sağlamanın temelini koruduğunu" dile getirmişti. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Lavrov, Blinken'ın görüşme talebini kabul etti - Son Dakika


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