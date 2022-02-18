Liderler, Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak - Son Dakika

ANTALYA'da bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) 12 devlet başkanı, 3 hükümet başkanı olmak üzere 15 lider, 67 bakan, 6 bakan yardımcısı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de aralarında bulunduğu 44 bölgesel ve uluslararası teşkilatın yönetici ile sekreterlerinin katılımı bekleniyor.

Antalya'da 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu ile liderler, siyasetçiler, önde gelen akademisyenler, düşünürler, kanaat önderleri, diplomatlar ve iş insanları bir araya gelerek, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bakış açısıyla ele alacak ve sorunlara çözüm önerileri getirecek. Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, diplomatlar, iş dünyası liderleri, akademisyenler, düşünce kuruluşları mensupları ile gençliğin ve medyanın temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Nest Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2'nci Antalya Diplomasi Forumu'nda yeniden bir araya gelecek. Katılımcılar, 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' başlığı altında, uluslararası ilişkiler bağlamında birçok konuyu ele alacak.