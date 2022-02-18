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Liderler, Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak - Son Dakika

Liderler, Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak

18.02.2022 13:39
Liderler, Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak

ANTALYA'da bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) 12 devlet başkanı, 3 hükümet başkanı olmak üzere 15 lider, 67 bakan, 6 bakan yardımcısı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de aralarında bulunduğu 44 bölgesel ve uluslararası teşkilatın yönetici ile...

ANTALYA'da bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) 12 devlet başkanı, 3 hükümet başkanı olmak üzere 15 lider, 67 bakan, 6 bakan yardımcısı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de aralarında bulunduğu 44 bölgesel ve uluslararası teşkilatın yönetici ile sekreterlerinin katılımı bekleniyor.

Antalya'da 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu ile liderler, siyasetçiler, önde gelen akademisyenler, düşünürler, kanaat önderleri, diplomatlar ve iş insanları bir araya gelerek, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bakış açısıyla ele alacak ve sorunlara çözüm önerileri getirecek. Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, diplomatlar, iş dünyası liderleri, akademisyenler, düşünce kuruluşları mensupları ile gençliğin ve medyanın temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Nest Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2'nci Antalya Diplomasi Forumu'nda yeniden bir araya gelecek. Katılımcılar, 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' başlığı altında, uluslararası ilişkiler bağlamında birçok konuyu ele alacak.

4 LİDERLER OTURUMU, 27 PANELBu yıl 2 bin 500'ün üzerinde ziyaretçinin beklendiği ADF'de; demokratik yönetişim, enerji güvenliği, yapay zeka, ırkçılık, ayrımcılıkla mücadele, Afrika'nın kalkınması, Asya pasifik bölgesi, dezenformasyonla mücadele, düzensiz göç, terörle mücadele, kadınları güçlendirme, iklim değişikliği, Avrupa güvenliğini yeniden gözden geçirmek gibi konular da ele alınacak. Forumda 4 liderler oturumu, 27 panel, 4 yuvarlak masa toplantısı ve 2 gençlik etkinliği yapılacak.15 LİDER KATILACAKForuma bu yıl 12 devlet başkanı, 3 hükümet başkanı olmak üzere 15 lider, 67 bakan, 6 bakan yardımcısı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de aralarında bulunduğu 44 bölgesel ve uluslararası teşkilatın yönetici ile sekreterlerinin katılımı bekleniyor.İSRAİL, YUNANİSTAN VE ERMENİSTAN'A DAVETBu sayının ilerleyen günlerde artacağı belirtilirken, İsrail, Yunanistan ve Ermenistan'a da davet gönderildiği; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de akademisyenlerin foruma davet edildiği kaydedildi. Ayrıca Afganistan'dan da foruma katılım olabileceği belirtildi.

Liderler, Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak
Liderler, Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak
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Antalya Diplomasi Forumu, Jens Stoltenberg, Antalya, Hükümet, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Liderler, Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak - Son Dakika


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