Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüşmek Üzere Kiev'e Sürpriz Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüşmek Üzere Kiev'e Sürpriz Ziyaret Gerçekleştirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Orban, AB'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını eleştirmesine rağmen Zelenskiy ile ikili ilişkileri ele almak üzere görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmede barış konusunu ele alacakları belirtildi. Ukrayna-Macaristan ilişkileri, Macaristan'ın AB yardımlarına karşı çıkmasıyla gergin bir döneme girmişti.

02.07.2024 13:45
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sık sık eleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz ziyaret gerçekleştiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iyi ilişkileri olan Orban, AB Dönem Başkanlığını Belçika'dan devralmasından bir gün sonra Kiev'e geldi. Orban, Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelenskiy ile tokalaştığı bir fotoğrafını yayınlayan Orban, "Macaristan dönem başkanlığının amacı AB önündeki zorlukların çözümüne katkı sağlamak. Bu nedenle, ilk ziyaretim Kiev'e" ifadelerini kullandı. Kiev'de ikili görüşme gerçekleştirecek olan Orban ve Zelenskiy, ilerleyen saatlerde basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan Orban'ın Kiev ziyaretine ilişkin açıklama yapan basın sözcüsü Bertalan Havasi, iki liderin "barış" ana gündem maddesiyle gerçekleştirecekleri görüşmede ikili ilişkilerin ele alacağını ifade etti.

Ukrayna-Macaristan ilişkileri

Ukrayna ve Macaristan arasındaki ilişkiler, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarının ardından Budapeşte yönetiminin Avrupa Birliği'nin Kiev'e yönelik yardımlarına karşı çıkmasıyla gergin bir döneme girdi. Geçtiğimiz Ekim ayında, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeler ile Batılı ortaklarını hayal kırıklığına uğratan Orban, Kiev yönetimini Ukrayna'da yaşayan yaklaşık 150 bin kadar Macar azınlığın haklarını kısıtlamakla suçluyor. Bu tür ihlallerin yapıldığını reddeden ve AB yardımlarına karşı çıkan Macaristan'ın da desteğini almak isteyen Ukrayna ise, Budapeşte yönetiminin etnik Macar azınlığın dil hakları ve ana dilde eğitim konularındaki endişelerinin dikkate alınacağını ifade ediyor.

Ayrıca, Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri 25 Haziran'da resmen başlamıştı. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüşmek Üzere Kiev'e Sürpriz Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüşmek Üzere Kiev'e Sürpriz Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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