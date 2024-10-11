Macron'dan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısını yineleyerek, "Gazze ve Lübnan'da kullanılan silahların ihracatının durdurulması buralardaki çatışmaları sonlandırmanın tek yolu" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir kez daha İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısı yaptı. Macron Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen Avrupa ve Akdeniz liderleri zirvesinde yaptığı açıklamada, "Gazze ve Lübnan'da kullanılan silahların ihracatının durdurulması buralardaki çatışmaları sonlandırmanın tek yolu. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu sona erdirecek tek yol budur" dedi.

İsrail'i Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) askerlerini kasıtlı olarak hedef almakla suçlayan Macron, "Bu kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail'in UNIFIL askerlerine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'den Lübnan'daki BM barış gücü askerlerine ateş açmayı durdurmasını istediğini söyledi. - PARİS