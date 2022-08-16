Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Anıtkabir'i ziyaret etti

16.08.2022 13:20

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Resmi temaslar için Ankara'ya gelen Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile beraberlerindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Anıtkabir ziyaretinde Sultan Abdullah Şah'a eşlik etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Sultan Abdullah Şah, ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Malezya Kralı şunları yazdı:

"Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nde ziyarette bulunmaktan kıvanç duyuyorum. Bu ziyaretin Malezya ve Türkiye arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi sürecini hızlandıracağını umuyorum. Ben ve Kraliçe, Türkiye ve halkının her daim Allah tarafından korunması için dua ediyoruz."

Sultan Abdullah Şah ve beraberindeki heyet, Anıtkabir müze bölümünü de gezdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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