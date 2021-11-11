Mansur Yavaş'ın acı günü - Son Dakika

Mansur Yavaş'ın acı günü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayatını kaybeden kardeşi Sabri Yavaş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in de katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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