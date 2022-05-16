Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi - Son Dakika

2019 yerel seçimlerinde Ankara'da Mehmet Özhaseki ile yarışan Mansur Yavaş, 1.662.209 oy aldığı seçimi %50,93 ile kazanarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yavaş'ın seçimi kazanmasında hiç kuşku yok ki Kürtlerin ona verdiği desteğin de payı büyüktü.
Medyascope'tan Sema Kızılarslan'ın haberine göre 2018 genel seçiminde HDP'nin yüzde 66 oranında oy aldığı Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesine bağlı Büyükdamlacık Mahallesi, 2019 yılındaki yerel seçimlerde Mansur Yavaş'a yüzde 80'le destek verirken, 2018 genel seçiminde HDP'ye yüzde 24 oyun çıktığı Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Derviş Baba Mahallesi de 2019 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş'ı toplamda yüzde 65 oy ile destekledi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kürtlerden oy alıp alamayacağı günlerdir kamuoyunu meşgul ederken, Kürt siyasetinin önemli isimlerinden eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Kürtlerin desteğini alıp alamayacağı sorusuna "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum" yanıtını vermişti. Ancak 2018 seçimlerindeki istatistikler bu durumun değişebileceğine işaret olarak yorumlandı. İşte o sonuçlar;
2018 Genel seçimlerinde Ankara'nın Bala İlçesine bağlı Aşağı Han Mahallesi
HDP: Yüzde 52
Muharrem İnce: Yüzde 35
Selahattin Demirtaş: Yüzde 28
2019 Yerel seçimlerinde Mansur Yavaş: 66
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2018 Genel seçimlerinde Bala İlçesine bağlı Kesikköprü Mahallesi
HDP: Yüzde 50
Muharrem İnce: Yüzde 22
Selahattin Demirtaş: Yüzde 32
2019 Yerel seçimlerde Mansur Yavaş: Yüzde 74
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2018 Genel seçimlerinde Bala İlçesine bağlı Küçükcamii Mahallesi
HDP: Yüzde 43
Muharrem İnce: Yüzde 10
Selahattin Demirtaş: Yüzde 39
2019 Yerel seçimlerde Mansur Yavaş: Yüzde 64
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2018 Genel seçimlerinde Bala İlçesi Kuyular Mahallesi
HDP: Yüzde 57
Muharrem İnce: Yüzde 27
Selahattin Demirtaş: Yüzde 46
2019 Yerel seçimlerde Mansur Yavaş: Yüzde 69
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2018 Genel seçimlerinde Elmadağ İlçesi Muzaffer Mahallesi
HDP: Yüzde 22
Muharrem İnce: Yüzde 30
Selahattin Demirtaş: Yüzde 19
2019 Yerel seçimlerde Mansur Yavaş: Yüzde 57
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2018 Genel seçimlerinde Şereflikoçhisar İlçesine bağlı Büyükdamlacık Mahallesi
HDP: Yüzde 66
Muharrem İnce: Yüzde 16
Selahattin Demirtaş: yüzde 53
2019 Yerel seçimlerde Mansur Yavaş: Yüzde 80
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2018 Genel seçimlerinde Şereflikoçhisar İlçesine bağlı Küçükdamlacık Mahallesi
HDP: Yüzde 76
Muharrem İnce: Yüzde 19
Selahattin Demirtaş: Yüzde 62
2019 yerel seçimlerde Mansur Yavaş: Yüzde 82
Son Dakika › Politika › Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi - Son Dakika