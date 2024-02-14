Mansur Yavaş, Yenimahalle'deki Pazar Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, Yenimahalle'deki Pazar Esnafını Ziyaret Etti

Mansur Yavaş, Yenimahalle\'deki Pazar Esnafını Ziyaret Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle ilçesinde pazar esnafını ziyaret etti. Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Şentepe semtinde kurulan pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

14.02.2024 16:16
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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle ilçesinde pazar esnafını ziyaret etti.

Mansur Yavaş, Yenimahalle ilçesi Şentepe semtinde kurulan pazar yerini ziyaret etti. Yavaş'a Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da eşlik etti. Pazar esnafını selamlayan Yavaş'a, vatandaşlar ilgi gösterdi.Yavaş, pazarda hem esnaf hem de alışveriş yapanlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Kaynak: DHA

Mansur Yavaş, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş, Yenimahalle'deki Pazar Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika

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