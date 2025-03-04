Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İtfaiye Daire Başkanlığı Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliğindeki personelle bir araya geldi.
Vali Akkoyun, Kızıltepe ilçesine yaptığı ziyaretler kapsamında Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin ve Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül ile İtfaiye Daire Başkanlığı Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliğine ziyarette bulundu.
Ziyarette, itfaiye görevlileriyle bir araya gelen Akkoyun, çalışmalarla ile ilgili İtfaiye Daire Başkanı Hamdullah Bozkurt'tan bilgi aldı. - MARDİN
Son Dakika › Politika › Mardin Valisi Tuncay Akkoyun İtfaiye Personeliyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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