AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Aravi, yaptığı yazılı açıklamada, Tepe Mahallesi 38. Sokak ile çarşı merkezindeki Sevgi Yolu'nda esnafla bir araya geldiklerini belirtti.

Ziyaretlerde esnafın sorunlarını dinlediklerini ve Marmaris'in ticari ve turistik geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Aravi, ilçenin doğal güzellikleri, turizm potansiyeli ve güçlü esnaf kültürüyle daha büyük başarılara ulaşabileceğini ifade etti.

Turizmin çeşitlendirilmesi ve sezonun uzatılması gerektiğini vurgulayan Aravi, şunları kaydetti:

"Turizmi yalnızca belirli aylara ve belirli alanlara sıkıştırmadan çeşitlendirmemiz, sezonu uzatmamız, çarşılarımızı canlandırmamız ve esnafımızın ekonomik gücünü artırmamız gerekiyor. Bizim hedefimiz; turizmin çeşitlendiği, ticaretin canlandığı, esnafımızın yüzünün güldüğü, bereketin tüm Marmaris'e yayıldığı bir Marmaris'tir."

Sorunları yerinde dinlemeye, çözüm önerileri sunmaya ve ilgili merciler nezdinde sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Aravi, seçim dönemleriyle sınırlı kalmadan her zaman sahada olarak esnafın yanında yer alacaklarını kaydetti.