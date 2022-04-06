Mazbatalarını alıp saldırıya uğrayan Başkan Azman'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Mazbatalarını alıp saldırıya uğrayan Başkan Azman'ı ziyaret etti

06.04.2022 13:16
Mazbatalarını alıp saldırıya uğrayan Başkan Azman'ı ziyaret etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli Marangozlar Mobilyacılar İnşaatçılar Mobilya İşleri ile Uğraşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerini kazanan Metin Yüksel ve ekibi kısa süre önce silahlı saldırıya uğrayan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman'ı ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli Marangozlar Mobilyacılar İnşaatçılar Mobilya İşleri ile Uğraşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerini kazanan Metin Yüksel ve ekibi kısa süre önce silahlı saldırıya uğrayan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman'ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Marangozlar Mobilyacılar İnşaatçılar Mobilya İşleri ile Uğraşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen kongrede seçimi kazanan Oda Başkanı Mehmet Azman, yönetim kurulu üyeleri Hakkı Saha, Erol Sarı, Ercan Turan, Ahmet Refik Orhan ile Taksiciler Derneği ve Murat Taksi Durağı yöneticileri kısa süre önce uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) 32. Bölge Birliği ve Kdz. Ereğli Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman'ı evinde ziyaret etti. Marangozlar Odası Başkanı Yüksel, Başkan Azman'ın uğradığı silahlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, kendisinin her zaman yanında olduklarını, seçimlerin ardından mazbatayı alır almaz ilk ziyareti de kendisine yapmak istediklerini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Azman ise yeniden başkan seçilmesinden dolayı Yüksel ve ekibini tebrik etti. Azman gazetecilere yaptığı açıklamada "Kdz. Ereğli Marangozlar Mobilyacılar İnşaatçılar Mobilya İşleri ile Uğraşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerini kazanan Metin Yüksel ve yönetiminde yer alan arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Bizim üzerinde büyük emeğimizin olduğu bir esnaf odamız. Kendilerinin her zaman yanındayız" dedi.

Sağlık durumuna ilişkin olarak ta bilgi veren Azman "Sağlık durumum iyiye gidiyor. Dizimdeki kırıklar nedeniyle 1 ay daha istirahat edeceğim. Ondan sonra yapılacak kontrollere göre ayağa kalkabileceğim. Şu an için bir sıkıntım yok." Şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Mazbatalarını alıp saldırıya uğrayan Başkan Azman'ı ziyaret etti

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Esnaf ve Sanatkarlar, Ereğli, Esnaf, Azman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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