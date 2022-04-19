Meclis, açılışının 102'inci yılını kutlayacak - Son Dakika
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Meclis, açılışının 102'inci yılını kutlayacak

19.04.2022 14:40
Meclis, açılışının 102'inci yılını kutlayacak

Meclis, açılışının 102'inci yılını kutlamak üzere 23 Nisan Cumartesi günü, özel gündemle toplanacak.

Meclis, açılışının 102'inci yılını kutlamak üzere 23 Nisan Cumartesi günü, özel gündemle toplanacak.

TBMM'nin 102'inci açılış yılı tören programı belli oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayacak ilk törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Şentop başkanlığındaki heyet, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Şentop, Misakımilli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

Daha sonra Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma töreni gerçekleştirilecek.

TBMM'nin 23 Nisan 1920'deki açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından TBMM Başkanı Şentop, burada bir konuşma yapacak, daha sonra Özel Defter'i imzalayacak.

TBMM Genel Kurulu aynı gün saat 14.00'te de özel gündemle toplanacak. Birleşim açıldıktan sonra İstiklal Marşı okunacak. Toplantıda, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.

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İstiklal Marşı, Mustafa Şentop, 23 Nisan, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Meclis, açılışının 102'inci yılını kutlayacak - Son Dakika


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