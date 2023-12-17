Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez\'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu

Yaşamını yitiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde düşüp bayıldığı sırada ayağa kalkıp el kol hareketleriyle tepki gösterip, "Allah'ın gazabı böyle olur" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklama yaptı. Zengin TBMM'de yaptığı konuşmada, "Kamuoyunda hassaten farklı fotoğraflar da kullanılarak yapılan kara propagandayı burada kınıyorum. Benim ayağa kalkmam hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili söz girişi yaparak grubumuz adına cevap vermek içindir." ifadelerini kullandı.

ÖZLEM ZENGİN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

2 gün önce Meclis kürsüsünde konuşma yaparken aniden fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, yere yığılmıştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bitmez, yaşam mücadelesini kaybetmişti. Bitmez'in yerde fenalaştığı sırada el kol hareketleriyle tepki gösterip, "Allah'ın gazabı böyle olur" dediği iddia edilen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklama yaptı.

"KARA PROPAGANDA"

Eleştirilerin odağına oturan Zengin, TBMM'de yaptığı konuşmada "Kamuoyunda hassaten farklı fotoğraflar da kullanılarak yapılan kara propagandayı burada kınıyorum. Benim ayağa kalkmam hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili söz girişi yaparak grubumuz adına cevap vermek içindir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının başında hayatını kaybeden Saadet Partili Bitmez için başsağlığında bulunan Zengin, "Biraz evvel görüldüğü üzere hatip konuşurken çok tabii olarak grubumuza yapılan saldırılar karşısında ayağa kalkarak söz talebinde bulundum. O gün de hatip konuşurken -hayat enteresan- yine siz kürsüdeydiniz, yine arkadaşlarımız böyle oturuyordu. Bir anlaşmamız var biliyorsunuz. Bütün gruplar, parti grupları sözünü bitirdikten sonra öyle söz alıyoruz, bugün de öyle yaptık fakat o gün bir başka konuşma da olacağı için ben yanınıza gelerek söz talebinde bulundum, hatip konuşmasını bitirirken, kendisi de kürsüdeyken ayağa kalktım ve söz istedim." dedi.

"KARA PROPAGANDAYI KINIYORUM"

"Burada bütün arkadaşlarımız her şeye şahitler. Biz Grup Başkan Vekillerinin vazifesi aynen şu an olduğu gibi bize yapılan, hacmini aşan ve itiraz ettiğimiz konulara cevap vermektir." diyen Zengin, "Bu konuyla alakalı konuşmalarımı, izahlarımı daha sonraya bırakacağım, muhakkak suretle bu konuyla ilgili söz söyleyeceğim ama kamuoyunda hassaten farklı fotoğraflar da kullanılarak yapılan kara propagandayı burada kınıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin

AK Partili Zengin, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Benim ayağa kalkmam aynen şu an olduğu gibi hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili söz girişi yaparak sizin bilginiz dâhilinde grubumuz adına cevap vermek içindir. Bu Genel Kurulda binlerce kez laf atılmıştır, çok ağır konuşmalar işitilmiştir ve biz bunlara cevap vermek için buradayız."

SAADET PARTİSİ'NDEN TEPKİ: AK PARTİLİLERİN ÜZERİNDE BİR ZAN OLARAK DURMAKTADIR

Zengin açıklaması sonrası Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ise söz alarak, "Özlem Hanım konuşmasında, geçen gün burada yaşanan talihsiz olayla ilgili kendisine karşı yürütülen kara propagandaya tepki göstermiş. Biz de bir şey ispat edilmeden birisine bir şey isnat edilmesini doğru bulmayız, bunun özellikle altını çizelim ancak bir gerçeklik var ki değerli milletvekilleri -Meclis tutanaklarına da bu gerçeklik girmiştir- AK Parti sıralarından çok talihsiz bir söz, sayın milletvekilimiz yere düştükten sonra yapılmıştır, sarf edilmiştir ve bu söz AK Partililerin üzerinde bir zan olarak durmaktadır." dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin

"BU ZAN AK PARTİ GRUBU ÜZERİNDE KALMASIN"

Bu sözün tutanaklarda olduğunu söyleyen Şahin, "Bunu uydurmuyoruz, bu söz tutanaklarla sabittir ki AK Parti sıralarından gelmiştir. Bizim AK Partili arkadaşlarımızdan beklediğimiz şudur, bu sözle ilgili çıksınlar 'Evet, bu söz bir arkadaşımız tarafından söylenmiştir, yanlıştır ama kamuoyundan özür diliyoruz' denmesini de kabul ediyoruz ya da arkadaşı çıkarsınlar, arkadaş kamuoyuna bir açıklama yapsın, bu zan da AK Parti Grubu üzerinde kalmasın. Bakın, bunu kamuoyu adına, siyasetin nezaketi adına, temiz siyaseti adına AK Partili arkadaşlardan bekliyoruz, aksi takdirde bu zan bütün AK Parti Grubu'nun üzerinde kalmaya, Meclis hafızasında bu şekilde yer edinmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.