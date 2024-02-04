Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taksici Oğuz Erge\'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde aracına aldığı müşterisi tarafından silahla vurularak öldürülen taksici Oğuz Erge'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde aracına aldığı müşterisi tarafından silahla vurularak katledilen taksici Oğuz Erge'nin annesinin evine gelerek, başsağlığı dileklerini iletti. Kasapoğlu, ardından öldürülen taksicinin kayınvalidesinin evine giderek, taziyelerini iletti.
Taksici Oğuz Erge'nin eşi Nevra ve kızı Naz Erge ile görüşen Kasapoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Oğuz kardeşimiz işinin başında gecenin bir yarısı o güzel yüreğiyle bir caniyi aracına alıyor. Tabii ki böyle bir şey düşünmesi mümkün değil, çünkü onun ruhu, yüreği güzel. ve maalesef o caninin saldırısı karşısında onu kaybettik. Tabii yorumlanabilecek bir durum da değil aslında. Yapılan, yaşanan hadise çok ama çok üzücü. O görüntüler hakikaten yürekleri parçalayacak derecede çok kötü. Ben önce Oğuz kardeşimize Rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim onu cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. ve tabii sevdiklerine, değerli ailesine sabır, başsağlığı diliyorum. Tabii iyilik ve kötülük hep mücadele halinde ama iyilerin kazanması elbette muhakkak. Kötülüğün, kötülerin kaybetmesi de gerçek. ve kötülüğün yok olması da bir gerçek. Tabii bu caninin gereken cezayı alması noktasında da hep birlikte inşallah takip edeceğiz ve bu anlamda gerekenin yapılması noktasında da inanıyorum ki adalet yerinde olacaktır. Ben bir kez daha bu güzel yürekli kardeşimize Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. - İZMİR
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