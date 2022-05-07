Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'na destek verecek - Son Dakika
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'na destek verecek

07.05.2022 22:57

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa tabii ki Kılıçdaroğlu'nu desteklerim. Ama ben kalırsam onlardan da destek beklerim. Gerekirse ikinci tur için partimizde üyelerimizin önüne sandık koyarız." dedi.

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken siyasi isimler de seçime yönelik açıklamalara ağırlık veriyor. Habertürk televizyonuna konuk olan Muharrem İnce, 2023 seçimleri ve gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GEREKİRSE ÜYELERİMİZİN ÖNÜNE SANDIK KOYARIZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve ikinci tura kalması halinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini dile getiren İnce, "Ama ben kalırsam onlardan da destek beklerim. Gerekirse ikinci tur için partimizde üyelerimizin önüne sandık koyarız. Çünkü Erdoğan'ın Türkiye'ye vereceği artık bir şeyi kalmadı." dedi.

"İMAMOĞLU'NUN KARADENİZ GEZİSİ BÜYÜK RİSK"

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine de değinen İnce sözlerini şöyle sürdürdü: "58 yaşındayım. Bir kurban bayramında askerdeyim. Bütün ramazan ve kurban bayramlarında arefe akşamı babamın evindeydim. Ben böyle yaşıyorum. Sayın İmamoğlu'nu eleştirenler Erdoğan'ı eleştirmiyorsa çifte standarttır bu. Belediye başkanının gezmesi, hangi gazeteciyi davet edeceği kendi bileceği bir iş. Ama şunu söyleyeyim, gezmesi büyük risktir. İstanbul'da sel, yangın, deprem olur. Büyük risktir. Takdir kendisine aittir.

"PARTİMİZİN ADAYI İÇİN SANDIK KOYACAĞIZ"

Önceden siyasi partilerin genel başkanları televizyonda görüşlerini anlatırlardı. Bu tartışmalar yok oldu. Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği belli. Anayasa, yasalar ortada. Peki Cumhurbaşkanı adayının nasıl olacağı belli mi? Belli değil. Bizim partimizde kuralları var bunun. Partimizin tüzüğüne yazdık. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen partinin bütün üyelerinin önüne sandık koyacağız, bu sandıktan kim çıkarsa.

"ONU GÖNDERİRSİN AMA KENDİN DE KISA SÜREDE GİDERSİN"

Demokratik yollarla, sandıkla gitmesini istiyorum. Erdoğan yorgun. Artık yorgun, Türkiye'nin sorunlarını çözemez. Fakat tek hikayemiz Erdoğan'ı göndermek olursa onu gönderirsin ama kendin de kısa sürede gidersin. Onun için eğitim, Suriyeliler, laiklik, yolsuzluk, kamu ihale konusunda anlaşmak lazım."

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