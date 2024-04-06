CHP\'den Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal göreve başladı

CHP'den Döşemealtı Belediye Başkanı seçilen Menderes Dal, mazbatasını alıp görevine başladı.
İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenle meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını alan Dal, daha sonra devir teslim töreni için Döşemealtı Belediyesine geçti.
İlçe girişinde konvoyla karşılanan Dal, yaptığı konuşmada, Döşemealtı halkına teşekkür etti, ilçenin 32 mahallesine eşit ve nitelikli hizmet için çalışacaklarını söyledi.
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Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Kadir Gecesi'nde ilçede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu iftar yemeğinde Başkan Mehmet Bayram vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Yeni seçilen başkan Mehmet Bayram'a hayırlı olsun temennilerinde bulunuldu.
Seydiler Belediye Başkanı Adem Tokdemir, mazbatasını alarak göreve başladı. AK Parti'nin adayı olarak yeniden seçilen Tokdemir'e mazbata programında, AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban ve ilçe teşkilat yöneticileri eşlik etti. Tokdemir, seçimlerde destek olanlara teşekkür etti ve Balaban tarafından tebrik edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 26 CHP'li ilçe belediye başkanı ile birlikte Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Ziyaret esnasında güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile kısa süreli bir kriz yaşandı. İmamoğlu, konuşma için izin alınması gerektiği yönündeki uyarıların ardından yürüyüşüne devam etti.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti. Yurdunuseven ziyarette, İscehisar ve Seydiler Belediyelerinin güzel hizmetler almaya devam edeceğini söyledi. Başkan Seyhan Kılınçarslan da Yurdunuseven'e ziyareti ve destekleri için teşekkür etti. Yurdunuseven'e AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, İl Genel Meclis üyesi Naci Mermer ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.
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