Meral Akşener'den Bahçeli'nin "Bu hainler alsa alsa vücutlarına mermi alır" sözlerine yanıt: İşte böyle konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi - Son Dakika
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Meral Akşener'den Bahçeli'nin "Bu hainler alsa alsa vücutlarına mermi alır" sözlerine yanıt: İşte böyle konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi

07.05.2023 16:36

İYİ Parti lideri Akşener, Manisa'da yaptığı mitingte MHP lideri Bahçeli'nin "Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Küçük ortak ondan geri kalır mı o da hepimizi gömdü, sonra dedi ki bunların vücutlarına birer mermi. Muhteremler kafa gitti kafa, işte böyle saçma sapan konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova'da yaptığı mitingde, "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN SERT TEPKİ

Bahçeli'nin sözlere Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi.

"BÖYLE SAÇMA SAPAN KONUŞMALARLA SİNAN ATEŞ KATLEDİLDİ"

Manisa'daki mitinginde konuşan Akşener, şunları söyledi: "Ne bereketli kadınım. Recep Bey, beni Gabar'a, sayın Kılıçdaroğlu'nu Cudi'ye gömecekti. Gabar'da mezar kazılırken petrol bulundu acaba Cudi'de ne bulacaklar? Küçük ortak ondan geri kalır mı o da hepimizi gömdü, sonra dedi ki bunların vücutlarına birer mermi. Muhteremler kafa gitti kafa, işte böyle saçma sapan konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi. Buna yuh!

"SİNAN ATEŞ'İN KATLİ ORTALIK YERDE KALDI"

Gencecik bir akademisyen katledildi. Öyle enterasan ki azmettirenler belli, katiller belli, teröristlerin ayak numarasını bilenler kulak üstüne yan gelip yattılar. Sayın Erdoğan her şeyi bilir o da yan gelip yattı. Sinan Ateş'in katli ortalık yerde kaldı.

"ŞART OLSUN, YEMİN OLSUN"

Ben söz veriyorum, şart olsun, yemin olsun ki hem azmettircileri hem katillerinden hesap sorulacak hem de nasıl bir hesap!"

YORUMLAR (3)
  • Bülent Yalvaç: Çakma milliyetçi Meral sen kimlerle kolkola sın yazıklar olsun sizlere Cevap Yaz 18 29 Yayından Kaldır
  • Secde Yolu: Kimlerle kolkokaymış delil ispat nerde ancak gaze gelip küfrediyorsunuz elinizde 1 tane delil olsaydı bu kadını dışarda tutar mıydınız Allahtan korkun 0 0 Yayından Kaldır
  • Suleyman Dag: Sayın aksener pari merkezine tesadüfen gelen 2 mermi için grup toplantında ortalığa mermi fırlatırken iyi de bahçeminim soylerimi dokunuyor. Sana az bile Cevap Yaz 24 35 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'Bu hainler alsa alsa vücutlarına mermi alır' sözlerine yanıt: İşte böyle konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener'den Bahçeli'nin "Bu hainler alsa alsa vücutlarına mermi alır" sözlerine yanıt: İşte böyle konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi - Son Dakika
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