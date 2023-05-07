Meral Akşener'den Bahçeli'nin "Bu hainler alsa alsa vücutlarına mermi alır" sözlerine yanıt: İşte böyle konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova'da yaptığı mitingde, "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN SERT TEPKİ

Bahçeli'nin sözlere Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi.

"BÖYLE SAÇMA SAPAN KONUŞMALARLA SİNAN ATEŞ KATLEDİLDİ"

Manisa'daki mitinginde konuşan Akşener, şunları söyledi: "Ne bereketli kadınım. Recep Bey, beni Gabar'a, sayın Kılıçdaroğlu'nu Cudi'ye gömecekti. Gabar'da mezar kazılırken petrol bulundu acaba Cudi'de ne bulacaklar? Küçük ortak ondan geri kalır mı o da hepimizi gömdü, sonra dedi ki bunların vücutlarına birer mermi. Muhteremler kafa gitti kafa, işte böyle saçma sapan konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi. Buna yuh!

"SİNAN ATEŞ'İN KATLİ ORTALIK YERDE KALDI"

Gencecik bir akademisyen katledildi. Öyle enterasan ki azmettirenler belli, katiller belli, teröristlerin ayak numarasını bilenler kulak üstüne yan gelip yattılar. Sayın Erdoğan her şeyi bilir o da yan gelip yattı. Sinan Ateş'in katli ortalık yerde kaldı.

"ŞART OLSUN, YEMİN OLSUN"

Ben söz veriyorum, şart olsun, yemin olsun ki hem azmettircileri hem katillerinden hesap sorulacak hem de nasıl bir hesap!"