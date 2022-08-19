Meral Akşener'e tepki gösterdiği için yaka paça uzaklaştırılan eski İYİ Partili: Meral Akşener ihanete kalkana kadar bizi kullandı - Son Dakika
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Meral Akşener'e tepki gösterdiği için yaka paça uzaklaştırılan eski İYİ Partili: Meral Akşener ihanete kalkana kadar bizi kullandı

19.08.2022 09:09
Meral Akşener'e tepki gösterdiği için yaka paça uzaklaştırılan eski İYİ Partili: Meral Akşener ihanete kalkana kadar bizi kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Esenyurt'ta katıldığı ziyarette tepki gösterdiği için yaka paça uzaklaştırılan vatandaş Eyüp Baş Akşener tarafından kullanıldığını ve Buğra Kavuncu'nun kendilerine "teröristler" demesinin ağrına gittiğini belirterek, "2014 yılında teröristler Cengiz Akyıldız'ı şehit ederken bizi salmadı, orada aynı cengaverliği yapmadı, ama bugün iki tane partilisi darp edildi diye kalkmış burada cengaverlik yapıyor" tepkisini gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt'u ziyaret ettiği sırada Eyüp Baş isimli vatandaş "Sen yalancısın, yalan söylüyorsun" diyerek tepki gösterdi. Ardından Baş, korumalar ve partililer tarafından yaka paça alandan uzaklaştırdı.

"KAVUNCU'NUN 'TERÖRİSTLER' DEMESİ AĞRIMA GİTTİ"

Yaşanan olay hakkında konuşan Baş, "Yıllardır biz Meral Akşener hanımefendinin peşinden koştuk. 2007 yılında milletvekili oldu. O zamandan beri peşinden koştuk. Bizleri bu şekilde kullandıktan sonra bize gelip Buğra Kavuncu'nun bize 'teröristler' demesi benim bir vatandaş olarak ağrıma gitti" ifadelerini kullanarak neden tepki gösterdiğini anlattı.

"ORADA AYNI CENGAVERLİĞİ YAPMADI"

Eyüp Baş, "Buğra Kavuncu'ya 'Bu davadan terörist çıkmaz' demiyor ama burada gelip ahkam kesiyor. 2014 yılında seçim bürosu basıldı ve Cengiz Akyıldız teröristler tarafından şehit edildi. Orada aynı cengaverliği yapmadı, ama bugün burada iki tane partilisi darp edildi diye kalkmış cengaverlik yapıyor. Benim asıl tepkim bunaydı. Biz o gün Esenyurt'u didik didik edecektik ama bizi salmadı ve önümüze yazmasını attı. Bunu ona söylediğimde beni yalanladı. Bunun sebebi ise suçluluk duygusuydu. Bizim Meral Akşener'i tanıdığımız kadar onun oğlu tanımaz. Meral Akşener ihanete kalkana kadar bizi kullandı. Ben bu kadının peşinden koşarken benim oğlum 2 yaşındaydı. Şimdi bana şerefsiz diyecek öyle mi? Şerefsizler mi onu 2007'den 2016 ya kadar milletvekili yaptı?" dedi.

"KENDİ ABLAMA BİLE ABLA DEMEYE KORKUYORUM"

Akşener'in kendisine ihanet ettiğini belirten Baş, "Ben çocuğumun süt parasıyla onun seçim bürosunun elektrik faturasını ödedim. Meral Akşener'den sonra kendi ablama bile abla demeye korkmaya başladım. Biz onu abla bildik ve bu davada onu sevmiştik. Şimdi kalkıp burada bize şerefsiz diyemez" diye konuştu.

YORUMLAR (1)
  • mustafa kemal ünal: ne eski iyi partili bildiğin mhp li kimi uyutuyor iyi partililere saldıranlardan biride bu yazdıklarından anladığım kadarıyla Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Meral Akşener vatandaşa bağırdı, korumalar zor kullanarak uzaklaştırdı Meral Akşener vatandaşa bağırdı, korumalar zor kullanarak uzaklaştırdı ESENYURT'TA AKŞENER'İN TARTIŞTIĞI VATANDAŞ KONUŞTU ESENYURT'TA AKŞENER'İN TARTIŞTIĞI VATANDAŞ KONUŞTU
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Meral Akşener'e tepki gösterdiği için yaka paça uzaklaştırılan eski İYİ Partili: Meral Akşener ihanete kalkana kadar bizi kullandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Akşener'e tepki gösterdiği için yaka paça uzaklaştırılan eski İYİ Partili: Meral Akşener ihanete kalkana kadar bizi kullandı - Son Dakika
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