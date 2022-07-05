Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme

6'lı masa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına henüz aday çıkaramazken adı öne çıkan muhalif isimler arasında hareketlilik yaşanıyor. Bu kapsamda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.

"BAYRAM ZİYARETİ KAPSAMINDA MAKAMINDA KABUL ETMİŞTİR"

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Kurban Bayramı ziyareti kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı makamında kabul etmiştir" denildi

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Akşener'e görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun eşlik etti. 1 saat süren görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı.