Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme - Son Dakika
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Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme

05.07.2022 16:13
Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile buluştu. 1 saat süren görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

6'lı masa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına henüz aday çıkaramazken adı öne çıkan muhalif isimler arasında hareketlilik yaşanıyor. Bu kapsamda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.

"BAYRAM ZİYARETİ KAPSAMINDA MAKAMINDA KABUL ETMİŞTİR"

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Kurban Bayramı ziyareti kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı makamında kabul etmiştir" denildi

Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme

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Akşener'e görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun eşlik etti. 1 saat süren görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: DHA

Meral Akşener, Mansur Yavaş, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme - Son Dakika
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