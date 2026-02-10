Meral Akşener sessizliğini bozdu! Mesut Özarslan'ı o mu ikna etti? - Son Dakika
Meral Akşener sessizliğini bozdu! Mesut Özarslan'ı o mu ikna etti?

10.02.2026 08:59
Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın kendisiyle irtibatta olduğu iddialarını reddederek; "Parti değiştirmesine ya da istifasına ilişkin herhangi bir girişimim olmamıştır. Her problemli durumda problemi örtmek, tartışmayı örtmek için benim adımı ortaya atmak bir gelenek haline geldi. Bu tavrı da şiddetle kınıyorum" dedi.

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan siyaset gündeminin merkezine yerleşti.

"BANA NE AK PARTİ, NE MHP UZAK"

AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atılan Özarslan, dün yaptığı açıklamada "Bağımsız hizmetime devam ediyorum. Herhangi bir şey oturup konuşmadık. Bana ne AK Parti ne de MHP uzak" diyerek Cumhur İttifakı'na açık kapı bıraktı.

AKŞENER'LE İRTİBATTA İDDİASI

CHP'den istifa eden ve parti lideri Özgür Özel ile aralarında "küfürlü mesaj" krizi yaşanan Mesut Özarslan'ın Meral Akşener ile irtibatta olduğu iddia edildi.

"AKŞENER İKNA ETTİ" İDDİASI

Kriz sürerken, gazeteci Deniz Zeyrek, Özarslan'ın AK Parti'ye geçmesi için ikna eden kişinin İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu iddia etti.

"GİRİŞİMİM OLMADI"

Konuyla ilgili Meral Akşener sessizliğini bozdu. Nefes yazarı Aytunç Erkin, bugünkü köşesine Akşener ile yaptığı görüşmeyi taşıdı. Akşener, Erkin'e yaptığı açıklamada, "Mesut Bey'le bir irtibatım yoktur. Kendisinin parti değiştirmesine ya da istifasına ilişkin herhangi bir girişimim olmamıştır. Her problemli durumda problemi örtmek, tartışmayı örtmek için benim adımı ortaya atmak bir gelenek haline geldi. Bu tavrı da şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

  erkan zengin:
    Yolsuzluk yapan partiyle işim olmaz demişti. Bakalım ne olucak görücez 0 0 Yanıtla
