Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, \'Hasta Yakınları Konuk Evi\' Projesini Hayata Geçirecek

Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şeniz Doğan, hasta yakınlarının yaşadığı sıkıntılara çözüm olmak için 'Hasta Yakınları Konuk Evi' projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

Merkezefendi için hedefleri ve hayalleri olduğunu her fırsatta dile getiren Şeniz Doğan, dertlere derman olmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Açıkladığı projelerde hiçbir vatandaşını unutmayan Doğan, ilçeye 'Hasta Yakınları Konuk Evi'ni kazandıracaklarını ifade etti. Yaşanan ekonomik zorluk, hastanelerin durumu ve güven ortamının bozulması gibi sebeplerle bu proje gerçekleştirilecek. Hastanelere yakın bir konumda inşa edilecek konuk evinde, şehir dışından gelen hasta yakınları için konaklama imkanı sunulacak.

"Çözüm odaklı projeler yapıyoruz"

Hasta yakınlarının yaşadığı maddi ve manevi zorlukları hafifletmeyi ve onlara moral ve motivasyon sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Doğan, "Görünmeyen ama hissedilen çok ama çok önemli bir ihtiyaca daha derman oluyoruz. Diğer ilçelerden sağlık için ilçemize gelen hasta ve hasta yakınları için konuk evi açıyoruz. Hastanelere yakın, ulaşım kolaylığı sağlayacak bir lokasyonda inşa edilecek konuk evimizde hasta ve hasta yakınlarına güvenli, konforlu, kaliteli hizmet vermeye başlıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ