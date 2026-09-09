Merz, Trump ile 11 Eylül yıldönümünde yapacağı telefon görüşmesini erteledi - Son Dakika
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Merz, Trump ile 11 Eylül yıldönümünde yapacağı telefon görüşmesini erteledi

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 11 Eylül 2001'deki saldırıların 25'inci yıldönümünde ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı telefon görüşmesini erteledi. Görüşmenin, Trump'ın aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt seçim zaferini kutlaması nedeniyle ertelendiği iddia edildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 11 Eylül 2001'deki saldırıların yıldönümü dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı telefon görüşmesini erteledi. Görüşmenin Trump'ın aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) seçim başarısını kutlaması nedeniyle ertelendiği iddia edildi.

Almanya ile ABD arasında aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) krizi patlak verdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 11 Eylül 2001'deki saldırıların 25'inci yıldönümünde dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı telefon görüşmesi ertelendi. Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Merz'in Trump ile yapacağı telefon görüşmesinin ertelendiğini bildirerek, "Başbakan Merz bugün ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi planlamıştı. Ancak Almanya tarafı bu telefon görüşmesini ertelendi" dedi.

Kornelius, ertelemenin sebebini gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen açıklamadı, yeni bir görüşme tarihinin belli olmadığını kaydetti. Kornelius, ertelemenin her iki liderin programının çakışması nedeniyle olmadığını ifade etti.

Alman basınında AfD iddiası

Alman basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Merz-Trump görüşmesinin ertelenmesinin arkasında aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) seçim zaferi olduğu iddia edildi. Haberlerde, Başbakan Merz'in görüşmeyi ertelemesinin nedeninin ABD Başkanı Trump'ın Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimi kazanması üzerine sosyal medyada yaptığı paylaşım olarak gösterildi. Söz konusu paylaşımda ABD Başkanı Trump, Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçiminde AfD'nin sandıktan birinci çıkmasını "çok büyük bir başarı" olarak değerlendirmişti.

Trump ayrıca AfD'nin yükselişte olduğunu ifade ederek, "Almanya'daki popülist parti AfD çok büyük bir başarıya imza attı. Nihayet, Almanya'ya büyük zarar veren o son derece berbat göçmenlik kurallarından ve düzenlemelerinden bıktılar" değerlendirmesinde bulunmuştu. Trump, paylaşımını da MGGA kısaltmasıyla bitirmişti. Alman medyası da söz konusu kısaltmayı Make Germany Great Again "Almanya'yı Yeniden Büyük Yap" olarak yorumlamıştı.

Alman kamu yayıncısı ZDF ise Merz-Trump görüşmesinin ertelenmesine ilişkin haberinde, "ABD Başkanı seçim sonuçlarından memnun: Alman Hükümeti Trump'ın AfD'ye verdiği desteğe öfkelendi" başlığını kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Merz, Trump ile 11 Eylül yıldönümünde yapacağı telefon görüşmesini erteledi - Son Dakika

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