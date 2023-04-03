Mesut Yılmaz'ın oğlundan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylık teklifine yanıt! - Son Dakika
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Mesut Yılmaz'ın oğlundan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylık teklifine yanıt!

03.04.2023 14:10
Mesut Yılmaz'ın oğlundan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylık teklifine yanıt!

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kendisine yönelik vekil adaylığı teklifine sıcak bakmadığını ifade etti. İşlerinin yoğunluğu sebebiyle Akşener'in teklifini geri çeviren Yılmaz, önümüzdeki dönem içerisinde de siyasete atılmayı düşünmediğini belirtti. Yılmaz açıklamasında, "Merhum babamın ismini yaşatma konusunda gösterdikleri kararlılıktan dolayı tüm Rizeli hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunarım" şeklinde konuştu.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, İYİ Parti cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

YILMAZ TEKLİFLE İLGİLİ KARARINI VERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize milletvekili adaylığı teklifinde bulunduğu eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz verdiği kararı yazılı bir açıklamayla paylaştı.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE SİYASETTE YER ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Akşener'in teklifini işlerinin yoğunluğu nedeniyle kabul etmediğini ve önümüzdeki dönem içerisinde de siyasette yer almayı düşünmediğini belirten Yılmaz'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "Değerli Rizeli hemşerilerimden gelen yoğun istek ve teveccüh üzerine İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener tarafından şahsıma yapılmış olan Rize milletvekilliği adaylığı teklifini, aile vakfımızın kurucusu olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'ndeki iş yoğunluğum nedeniyle kabul edemeyeceğimi ve önümüzdeki dönem içerisinde siyasette yer almayı düşünmediğimi kamuoyunun dikkatine sunarım.

"TÜM RİZELİ HEMŞEHRİLERİME ŞÜKRANLARIMI SUNARIM"

Bu süreçte benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve bilhassa merhum babamın ismini yaşatma konusunda gösterdikleri kararlılıktan dolayı tüm Rizeli hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunarım."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Mesut Yılmaz'ın oğlundan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylık teklifine yanıt! - Son Dakika


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