Başkan Altay: "Türbe arkası Konya\'ya yakışır bir hale dönüşecek"

07.05.2026 12:58  Güncelleme: 12:59
Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi ile birlikte Mevlana Türbesi arkasında inşası süren Mevlevi Dergahı projesinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Başkan Uğur İbrahim Altay, inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Karatay Belediyesi'yle birlikte yürüttüğü "Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi" kapsamında hayata geçirilecek Mevlevi Dergahı inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Türbesi arkasında inşası devam eden Mevlevi Dergahı'nda incelemelerde bulunarak son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Karatay Belediyemizle birlikte çok önemli bir merkezi hayata geçirmiş olacağız"

Darülmülk Projesi kapsamında Konya'nın tarihi alanlarında önemli restorasyon ve yenileme çalışmaları yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, "Bu projenin en önemli ayaklarından birisi olan Türbe arkasında da kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Bu projenin en önemli işlerinden birisi olan Mevlevi Dergahı'nda çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde tamamlanıyor. İnşallah proje bittiğinde Karatay Belediyemizle birlikte hem Konya'ya gelen ziyaretçiler için hem Konyalılar için çok önemli bir merkezi hayata geçirmiş olacağız. Ticari alanlar, restoranlar, kafeteryalar, Mevlevi Dergahı gibi alanlarımız ve Konya Müzesi ile birlikte burası Konya'ya yakışır bir hale dönüşecek. Darülmülk kapsamındaki işlerimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bu bölge inşallah Konya tarihine, geçmişine yakışır ve Hazreti Mevlana'ya yakışır bir hale gelmiş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mevlevi Dergahı

Toplam 3 bin 158 metrekare inşaat alanı ve 5 bin 950 metrekare peyzaj düzenlemesi ile Konya'ya yakışan bir bütünlükte planlanan yapının içerisinde bin 680 metrekare bodrum, bin 375 metrekare zemin kat ve semahane bölümünde 103 metrekare asma kat bulunuyor. Radye temel üzerine, betonarme çerçeve taşıyıcı sistemle inşa edilecek yapı geleneksel üslubun incelikleriyle inşa edilecek. Mukarnas işlemeli havuzlardan kündekari kapılara, revzen uygulamalarından ahşap kemerlere, işlemeli tavanlardan lokmalı demir parmaklıklar yer alacak projede geniş yeşil alanlar, süs havuzları, suyolu ve bahçe köşkü bulunuyor. - KONYA

Kaynak: İHA

