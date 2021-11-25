MGK Bildirisi: "Kuzeydeki komşularımız arasındaki anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesinden yana... - Son Dakika

MGK Bildirisi: "Kuzeydeki komşularımız arasındaki anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesinden yana...
25.11.2021 19:19
MGK Bildirisi: "Kuzeydeki komşularımız arasındaki anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesinden yana olduğumuz belirtilmiştir.
MGK Bildirisi: "Kuzeydeki komşularımız arasındaki anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesinden yana olduğumuz belirtilmiştir."
Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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