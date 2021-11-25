MGK Bildirisi: "Kuzeydeki komşularımız arasındaki anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesinden yana... - Son Dakika

MGK Bildirisi: "Kuzeydeki komşularımız arasındaki anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesinden yana olduğumuz belirtilmiştir."

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Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi

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