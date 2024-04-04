MGK Bildirisi: Terör örgütlerine ve destekçilerine yer verilmeyecek - Son Dakika
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Politika

MGK Bildirisi: Terör örgütlerine ve destekçilerine yer verilmeyecek

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve onların destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceği vurgulanmıştır. Terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin terörle irtibatlarını kesmelerinin önemi vurgulanmıştır.

04.04.2024 18:35
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MGK Bildirisi: "Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve onların destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiş; terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin aklıselimle hareket ederek terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmeksizin kesmesinin önemine işaret edilmiştir. " - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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