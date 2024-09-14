MHP Aile Kurumu Çalıştayı Sonuçları - Son Dakika
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Politika

MHP Aile Kurumu Çalıştayı Sonuçları

MHP, aile kurumuna yönelik riskleri belirleyerek sorunları tespit etti ve çözüm önerileri sunacak.

14.09.2024 19:46
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MHP'nin, "Aile Kurumu Çalıştayı"nda aile kurumuna yönelik risk ve tehditler belirlendi ve aile kurumunun gelecekte karşılaşacağı sorunlar tespit edildi.

MHP tarafından, "aile kurumunun muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanması" amacıyla ATO Congresium'da düzenlenen çalıştay, bugünkü çalışmasını tamamladı.

Çalıştayın ilk gününde aralarında akademisyen, siyasetçi, STK ve dernek temsilcileri, iş insanlarıyla alanında uzman kişilerin yer aldığı 142 katılımcı öncelikle aile kurumuna ilişkin genel durumu değerlendirdi.

Çalıştay kapsamında yapılan oturumlarda aile kurumuna yönelik risk ve tehditler belirlendi, kurumun karşı karşıya olduğu problemler tanımlandı ve kurumun gelecekte karşılaşacağı sorunlar tespit edildi.

-Çalıştayın yarınki gündemi

Yarın sona erecek çalıştay kapsamında yapılacak oturumlarda ise, "aile kurumunun korunması", "aile kurumunun geliştirilmesi" ve "aile kurumunun geleceğe hazırlanması"na ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Daha sonra çalıştayın konusuna ilişkin hazırlanacak rapor, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunulacak.

Kaynak: AA

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