MHP'de İstifa İstemi

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifalarının istendiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Milletvekilimiz Sönmez'in, Akgül'ün ve Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir." ifadelerine yer verdi.