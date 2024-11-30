MHP'Den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı - Son Dakika
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Politika

MHP'Den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı

MHP\'Den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık programında engelli bireylerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, engelli bireylerle ilgili hukuki ve ekonomik altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

30.11.2024 18:08  Güncelleme: 18:09
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla genel merkezde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık programı düzenlendi.

'3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı'na Bahçeli'nin yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile partililer ve engelli bireyler katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, MHP'nin özel bireyler konusunda temel ilkesinin, kimseye muhtaç olmadan mutlu bir hayat yaşayabilmelerini temin etmek olduğunu söyledi. Yurdakul, özel bireylerin yardıma ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli hukuki, ekonomik ve fiziksel altyapılarının oluşturulmasının önemli olduğunu belirtti. Yurdakul, "Engelsiz bir Türkiye, bariyerlerin olmadığı bir toplum ve gelecek için empati, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün sürekli olarak canlı tutulması esas amacımızdır. Engelli bireyin doğumundan ölümüne kadar yaşanan tüm sorunların için 'Engelliler koordinasyon Merkezi' bir an önce kurulmalıdır. Maddi sorunların çözülmesi hedeflerimizden biridir. Bu çerçevede engelli ve engelli yakını aylıkları yükseltilmelidir" dedi.

Engelli bireylerin günlük hayatını kolaylaştıran araç gereçlerin temini için kapsamlı bir şekilde devlet desteği verilmesi gerektiğini belirten Yurdakul, ayrıca vergi istisnalarının sunulması gerekliliğine de dikkat çekti. Yurdakul, ihtiyaç sahibi engelli bireyler için ÖTV ve MTV indirimli otomobil alımı için yeniden kalıcı bir sistem getirilmesi gerektiğini de belirterek, "Engelli bireylerimizin ulaşım ve temel ihtiyaçlarını sağlamak üzere edinecekleri motorlu taşıtlar için, normal vatandaşlarımıza göre daha düşük faizli ve kamu kaynaklı finansal modeller sunulmalıdır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak engelli politikaları ve bu politikaların mali ayaklarının tasarruf tedbirleri içinde yer almaması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Yurdakul'un açıklamalarının ardından engelli bireylerden oluşan semazenler gösteri yaptı, görme engelli Şevval Koç da kanun çaldı. Program kapsamında ayrıca 'Engelsiz Bakış Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren engelli bireylere ödüllerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika MHP'Den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı - Son Dakika

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