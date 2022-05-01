MHP diğer partilerle video konferansla bayramlaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

MHP diğer partilerle video konferansla bayramlaşacak

01.05.2022 14:09
MHP diğer partilerle video konferansla bayramlaşacak

MHP'nin siyasi partilerle bayramlaşması, video konferansla yapılacak.

MHP'nin siyasi partilerle bayramlaşması, video konferansla yapılacak.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs Salı günü yapılacak partiler arası bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyeleri Fatih Çetinkaya ve Turan Şahin yer alacak.

MHP'nin video konferansla yapacağı bayramlaşmalar, saat 09.00'da DSP ile başlayacak, 09.50'de AK Parti, 10.10'da BBP, 10.35'te Yeniden Refah Partisi, 11.30'da Saadet Partisi ve 12.10'da CHP ile devam edecek.

YORUMLAR
500
Gazze'de tütsülenmiş balık, lokum ve çörek üretimi bayram öncesi ikiye katlandı Gazze'de tütsülenmiş balık, lokum ve çörek üretimi bayram öncesi ikiye katlandı Video: Hindistan'ın Başkentindeki Devasa Çöplükten Beş Gündür Alevler ve Duman Yükseliyor Video: Hindistan'ın Başkentindeki Devasa Çöplükten Beş Gündür Alevler ve Duman Yükseliyor

Milliyetçi Hareket Partisi, Mevlüt Karakaya, Mayıs, Salı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP diğer partilerle video konferansla bayramlaşacak - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi
13:44 Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 14:15:42. #1.11#
SON DAKİKA: MHP diğer partilerle video konferansla bayramlaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement