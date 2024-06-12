MHP Genel Başkanı Bahçeli'den normalleşme açıklaması - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den normalleşme açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir olması için gereken fedakarlıkları yapacaklarını belirtti.

12.06.2024 17:17
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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