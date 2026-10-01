MHP Genel Başkanı Bahçeli erken seçime 'zaman geldiğinde yapmak lazım' yanıtını verdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli erken seçime 'zaman geldiğinde yapmak lazım' yanıtını verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda 'Erken seçim olur mu?' sorusunu yanıtladı. Bahçeli, 'Seçimi yıllara bağlamak doğru değil, zaman geldiğinde yapmak lazım' dedi. Resepsiyonda DEM Parti heyetiyle de bir araya gelip sohbet etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçimi yıllara bağlamak doğru değil, zaman geldiğinde yapmak lazım" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı açılış resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda "Erken seçim olur mu?" sorusuna yanıt veren Bahçeli, "Seçimi yıllara bağlamak doğru değil, zaman geldiğinde yapmak lazım" ifadelerini kullandı.
Bahçeli ayrıca, resepsiyonda DEM Parti heyeti ile bir araya gelerek, sohbet etti.
Kaynak: İHA
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