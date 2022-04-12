Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ülkücüyüm, milliyetçiyim" diyen kim varsa, ana çatısının, ana kucağının MHP olduğunu söyledi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Türk milletinin, milli bekasının devamı konusunda tarihinin en kritik dönemlerinden birisi ile yüz yüze olduğunu ifade etti.

Bunu görmeden atılacak her adımın boşluğa düşmeye mahkum olduğunu dile getiren Bahçeli, "zillet ittifakının yanlışının da burada olduğu" belirtti.

Milli birliği, milli ve manevi değerleri kırılma noktasına kadar bükmeyi amaç edinenlerin, risk ve tehditleri doğru okuyamayan, mevzi bakıştan kurtulamayan, çıkar için Türkiye aleyhtarı çevrelerle içli dışlı olmaktan sakınmayan "siyasi garabetler" olduğunu dile getiren Bahçeli, "Kuşatılan Türkiye, yargılanan millet, sarsılan devlet, sorgulanan tarih, yozlaşan ahlak, parçalanan birlik, hançerlenen vatan, kaybolan nesiller, çürüyen değerler, çözülen doku maalesef CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden diğer marjinal partilere kadar hepsinin ortak gayesidir." diye konuştu.

"Önümüzde MHP ve Cumhur İttifakı için zorlu bir dönem vardır." diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle; cılız bir ideolojik destekle, olan biteni hariçten seyretmenin, anıları kafi görerek geleceğin analizini yapmadan mevcutla meşgul olmanın, her söylenene inanarak, hiçbir katkı sağlamadan eleştiri üzerine eleştiri yapmanın, yalnızca heyecandan ibaret bir destek ile sağduyudan uzak macera arayışının, çağa ve hayata bakmadan günübirlik yaşamanın ve yorumlamanın kimseye ve Türkiye'mize bir katkısı olmayacaktır. Biz hedefleri büyük, hevesleri küçük bir ülke olarak kalamayız.

Milletimizi, milletler mücadelesinin en üstünde görmek, devletimizi lider ülke yapmak siyasi hedeflerimize ulaşmakla mümkün olacaktır.

2023 yılında, Cumhur İttifakı'nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez. Alınan mesafe ve gidişat bu kutlu hedefi işaret etmektedir ve parti olarak verdiğimiz mücadele buna fazlasıyla layıktır.

Milliyetçilik ve millet sevgisi elbette ki bizim tekelimizde değildir. Herkes milliyetçi olabilir, hatta olmalıdır. Milliyetçiler her kurumda bulunabilir, bulunmalıdır. Hepsine saygı duyarız. Ancak milliyetçiliği hayatın her alanında, uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek parti MHP'dir. 'Ülkücüyüm, milliyetçiyim' diyen kim varsa ana çatısı, ana kucağı MHP'dir."

"Savaş baronları silahların susmasına karşı"

Rusya- Ukrayna savaşının sürmesini, Ukrayna halkının kanının akmasını, Rusya'nın enerji ve gücünü kaybetmesini gözleyen, isteyen, bunun için faal halde bulunan çevrelerin varlığının gizlenemez boyutlarda olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, küresel hakimiyet mücadelesinin, mazlumların canı pahasına sürdürüldüğünü kaydetti.

"Savaş baronlarının" silahların susmasına karşı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türkiye'nin devrede olması, aktif ve çok boyutlu dış politikayla arabuluculuğa soyunması özellikle ABD ve yanında hizalanmış ülkeleri rahatsız etmektedir." dedi.

ABD tarafından F-16 savaş uçaklarıyla ilgili müspet fakat genel ve kesinlik içermeyen ifadelerin zamanlama itibarıyla manidar olup göz boyamaya yönelik olduğunu söyleyen Bahçeli, Türkiye'nin barış konusunda net olduğunu, başkaları gibi ikircikli tavır içinde bulunmadığını dile getirdi.

Bahçeli, "Kim ne söylerse söylesin, yola çıkan kervan hedefine inşallah ulaşacaktır. Kazanan barış ve sağduyu olacaktır. Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız tamdır. Küresel oyunların bitmek bilmeyen yeni senaryoları tedavülde olsa da insanlık değerleri eninde sonunda içine çekildiği girdaptan çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile sıcak diyalog geliştiren, Karabağ'da Azerbaycan'ın arkasında duran, Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararlarına soğuk ve mesafeli yaklaşan Pakistan'ın mevcut durumunun da üzüntü verici olduğunu dile getiren Bahçeli, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın düzmece taktiklerle, güven oylamasının zoraki tekrarıyla ve anti demokratik vasıtalarla düşürülmesinin, bu ülkeyle birlikte bölge istikrarına tehlikeli bir darbe olduğunu kaydetti.

Bahçeli, "Pakistan örneği, aziz milletimizin iradesiyle tecelli eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin nasıl bir tarihi karar ve kazanım olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu yeni hükümet sistemiyle siyasi krizler çıkmadan önüne geçilmiş, milletin iradesine gölge düşürmek isteyen odakların hevesleri peşinen kursaklarında bırakılmıştır. Dileğimiz Pakistan'ın siyasi ve toplumsal istikrara bir an evvel kavuşmasıdır." diye konuştu.

Bahçeli, Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış görüşmeleri konusunda anlaşmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Devlet Bahçeli, grup toplantısında sözlerini, "Mahallenin uşaklarını milliyetçi harekete davet ediyorum." diyerek bitirdi.

(Bitti)