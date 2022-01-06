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MHP Genel Başkanı Bahçeli, TURKOVAC aşısı yaptırdı Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TURKOVAC aşısı yaptırdı Açıklaması

06.01.2022 13:11
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TURKOVAC aşısı yaptırdı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yaptırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yaptırdı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı TURKOVAC aşımızı olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, aşı yaptırdığı görüntülerin yer aldığı fotoğrafı da paylaştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TURKOVAC aşısı yaptırdı Açıklaması

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MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, TURKOVAC, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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