MHP heyeti Kulp'a çıkarma yaptı - Son Dakika
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MHP heyeti Kulp'a çıkarma yaptı

21.05.2022 15:52

MHP heyeti Kulp'a çıkarma yaptı MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, HDP'yi PKK'nın insan kaynakları şubesine benzetti Milliyetçi Hareket Partisi heyeti, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine çıkarma yaparak 'Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma' temasıyla toplantı düzenledi.

MHP heyeti Kulp'a çıkarma yaptı

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, HDP'yi PKK'nın insan kaynakları şubesine benzetti

DİYARBAKIR - Milliyetçi Hareket Partisi heyeti, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine çıkarma yaparak 'Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma' temasıyla toplantı düzenledi. Kulp ilçesinde halka seslenen MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, HDP'yi PKK'nın insan kaynakları şubesine benzetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla 'Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma' temalı MHP ilçe ziyaretleri çerçevesinde Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MYK üyesi Mehmet Beşir Tatar, MYK üyesi Adem Yurdagül, MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, MYK üyesi Eyüp Gönültaş, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ile birlikte Kulp ilçesine gelen heyeti, MHP Kulp İlçe Başkanı Recep Donat ve çok sayıda vatandaş coşkuyla karşıladı. Heyet daha sonra Kulp İlçe Milli Eğitim Çok Amaçlı Konferans Salonunda ilçe halkıyla bir araya geldi. Saygı duruş ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu bir konuşma yaptı. Osmanağaoğlu, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan ve gerçekleştirilmeye devam eden 'Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma temalı' programlarımız kapsamında Diyarbakır'da sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Önümüzdeki 3 gün boyunca Diyarbakırlı hemşerilerimle kucaklaşacak olmanın, muhterem Liderimiz Devlet Bahçeli'nin selamlarını ve muhabbetlerini Diyarbakır'ımızın her köşesine iletecek olmanın gururunu ve bahtiyarlığını yaşıyorum. Bismil'i, Çermik'i, Çınar'ı, Çüngüş'ü, Dicle'yi, Eğil'i, Ergani'yi, Hani'yi, Hazro'yu, Kocaköy'ü, Kulp'u, Lice'yi, Silvan'ı, Sur'u, Yenişehir'i ve nihayetinde tüm Diyarbakır'ı bu önümüzdeki 3 gün boyunca adım adım dolaşacak, her bir ilçemizde hepsi birbirinden kıymetli hemşerilerimizle dertleşeceğiz. Şüphesiz Diyarbakır Türk milleti için çok büyük anlamlar taşıyan, yurdumuzun müstesna köşelerinden birisidir.

Günleri değirmen gibi öğüten takvimler 1085 yılına dayandığında Türk milleti ebedi yurdu Diyarbakır'ı hasretle kucaklamıştır. O günden bugüne; günahsız bir çocuğun kalbi gibi aklanıp paklanan, huzurla mayalanmış yüreklere ev sahipliği yapan, güneşin peçesiz yüzüyle büyük bir cömertlik göstererek doğduğu bu topraklar bizlere yurt olmaya devam etmiştir. Diyarbakır her zaman aydınlık yarınların hayallerini, maharetle ve binbir emekle ören mümtaz şahsiyetlerin heyecanla atan kalp atışlarına da ev sahipliği yapmıştır. Diyarbakır'ın iftihar kaynaklarından Cahit Sıtkı Tarancı'nın dediği gibi: 'Ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları, Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye; hesapsız, karşılıksız, ayrılık gayrılık gözetmeden'. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin Türk milletinin selamlarını muhabbetlerini işte bu hesapsız sevgiyle getirdik. Ziya Gökalp'in memleketi Diyarbakır'a o nimet yağmurundan faydalanmaya geldik. Tükenmeyen heyecanımızı, her zaman açık olan şuurumuzu ve tükenmeyecek millet ve vatan sevgimizi esinlendiğimiz Diyarbakır'ın tükenmez membaından kana kana içmeye geldik. Ne mutlu bizlere ki; hoş geldik, hoş bulduk! Kıymetli hemşerilerim, değerli Dava arkadaşlarım; Milli bir akıl, asırların her derde deva tecrübeleri, yüzyılların kazandırdığı etkili bir muhakeme gücü, ahlaki değerlerle bezenmiş mücadele azmimiz geleceğe miras bırakacağımız en önemli onur nişanlarından birisidir. Burada bulunan her bir dava arkadaşımızın, her bir Diyarbakırlı hemşerimizin bunun bilincinde olduğundan hiçbir şüphem bulunmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisinin, Cumhur İttifakının geriye bakmadan, geleceğe gerçekleştirdiği yolculuğun tükenmeyen azminin kaynağı işte bu inançtır. İlkel dürtülerle hareket eden, küresel ayak oyunlarına figüran olamaya hevesli 6+1'in karşısında ilkeli bir tavırla durmaya, İftiracı ve fitneci yüzlere karşı, irademiz ve iffetimizle destanlaşan bir mücadele vermeye, köhnemişliğe davet eden siyaset anlayışının karşısında istikrara kılavuzluk yapmaya devam edeceğimiz net bir şekilde bilinmelidir. Geçmişi karanlık, bugünü şaibeli, geleceği ise siyasi çöplük olan siyaset yobazlarının geçmişe dönük samimi ve dürüst bir muhasebe yapması elbette beyhude bir bekleyiş olacaktır. Ancak bu durum bizlerin samimi bir muhasebe yapmasının önünde engel değildir" dedi.

"Birileri PKK'nın insan kaynakları şubesi haline gelen HDP'yi gücendirmemeye çalışıyor"

Konuşmasında dış mihraklarla birlikte bazı siyasilerin HDP'ye verdiği destekten bahseden Osmanağaoğlu, "Bugün dahi; birileri yuvarlak masa etrafında makam ve mevki paylaşımı yaparken bizler, Cumhur İttifakı olarak küresel baronların himayesinde bir Türkiye'ye hayır diyoruz. Bugün dahi; birileri, yıllarca Diyarbakırlı hemşerilerimiz dahil olmak üzere milletimizin canına kast eden PKK'nın insan kaynakları şubesi haline gelen HDP'yi gücendirmemeye çalışırken, bizler, Cumhur İttifakı olarak sonuna kadar terörle mücadele kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Bu vesileyle bir hususa daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Beceriksizliklerini, bulanık zihniyetlerini, karanlık planlarını Kürt kökenli kardeşlerimize fatura edebileceğini sananlar dün başarısızlığa uğramış, bugün de başarısızlığa uğrayacaklardır. Kürt kökenli kardeşlerimizle kardeşlik bağımıza kurşun sıkabileceklerini sananlar, onları eli kanlı PKK terör örgütüyle yan yana getirebileceklerini sananlar fena halde yanılmaktadırlar. Çünkü biliyoruz ki; ekmeğimizi, soframızı, sevgimizi paylaştığımız Diyarbakırlı hemşerilerim vicdanlı, haysiyetli, izanlı, ferasetli insanlardır. İnanıyoruz ki; dünyada dengeler değişirken, kan emiciler sınırlarımıza gözlerini dikmişken, önümüzdeki 100 yılın ekonomik ve siyasi paylaşımları Türk milleti yok sağılarak yapılmaya çalışırken, müstemlekeci zihniyet karanlık emeline hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Kahraman ecdadımızın yüklendiği mukaddes sorumluluğu yerine getirmekten, Cumhuriyetimizin 100. yılında, yurdumuzu 'kendi bölgesinde lider ülke' yapma gayretimizden en ufak taviz vermeyeceğiz. Çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yoktur, problemleri aşmak için hiçbir eksiğimiz yoktur. Devletimiz vardır. Devletimizin omuz veren çelik iradeli milletimiz vardır. Azmimiz ve imanımız tamdır. Krizlerden, darbelerden, uzlaşmaz ihtilaflardan medet umanlar bilmelidir ki, binlerce yıllık tecrübe membaı tarihimiz yolumuzun aydınlık olduğunu net bir şekilde göstermektedir" diye konuştu.

MHP heyeti Kulp'a çıkarma yaptı
MHP heyeti Kulp'a çıkarma yaptı
MHP heyeti Kulp'a çıkarma yaptı
MHP heyeti Kulp'a çıkarma yaptı
MHP heyeti Kulp'a çıkarma yaptı
MHP heyeti Kulp'a çıkarma yaptı
MHP heyeti Kulp'a çıkarma yaptı

YORUMLAR
500
MHP heyeti, Diyarbakır'a çıkarma yaptı MHP heyeti, Diyarbakır'a çıkarma yaptı Köy muhtarları Köşk-Ödemiş yolu için Ankara'ya çıkarma yaptılar Köy muhtarları Köşk-Ödemiş yolu için Ankara'ya çıkarma yaptılar
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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