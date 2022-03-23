MHP İl Başkanı Naim Karataş, "Bunlar tiyatroya bile hakaret ediyor" - Son Dakika

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Siyaset yaptığını zanneden bazı muhalefet partilerinin '1071' rakamı üzerinden sahte kurgular, algılar ve gündemler peşinde koşması tek kelimeyle komedidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, önceki gün MHP ve AK Parti'den ayrılan 1071 kişinin İyi Partiye katıldığı yönündeki kurgusal gösterinin, gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Senaryolar yazarak ve tiyatrolar oynayarak siyaset yapan İyi Parti'nin, Erzurum'da da benzer bir tiyatro sahnelediğini kaydeden Karataş, "Bir kere izledikleri siyasetle 1071'in taşıdığı anlamı ve muhtevasından uzaklaşmış olanların bu tarih üzerinden algı oluşturmaya çalışması, patinaja düşmektir, komedi kumpanyasında başrol oynamaktır. Nasıl ki 1071 rakamı onların hayallerine bile sığdıramayacakları kadar büyükse, partiye 1071 yeni üye kaydı yapma senaryosu da, bir o kadar komiktir" diye konuştu.

İyi parti yetkililerinin üye kayıtları ile ilgili olarak sürekli "MHP ve AK Parti'den kopanlar" şeklinde bir vurgu yaptıklarını anlatan MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, "Her şeyden önce Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve AK Parti'den hiç kimse koparak İyi partiye gitmez, İyi Partiye katılmaz. Çünkü MHP ya da AK Partili olan hiç kimsenin İyi parti ile ortak hiçbir paydası olmaz, olamaz. MHP'den ya da AK Parti'den; daha genel bir ifadeyle Cumhur İttifakından kimi kopartmışlarsa, söylesinler biz de bilelim, kamuoyu da bilsin. Böyle ucuz oyunculuk olmaz, böyle bir skeç olmaz, böyle bir parodi olmaz. Bunlar sahneledikleri her tiyatroyla sanata bile hakaret ediyorlar. Bunların en iyi yaptığı iş fitne kazanı kaynatmak, yalan ve dolan tezgahında çuval dokumak. Ancak şu kadarını bilsinler ki, iplerini bile dışarıdan temin etmek suretiyle dokudukları o çuvallar, kendi başlarına geçecek. Yalanın binası olmaz, yalanla yol yürünmez ve bu anlayış bunlarda olduğu sürece mumları yatsıya kadar bile yanmaz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM