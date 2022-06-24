MHP, ilçe ilçe 2023 seçimini anlatıyor - Son Dakika
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MHP, ilçe ilçe 2023 seçimini anlatıyor

24.06.2022 17:51
MHP, ilçe ilçe 2023 seçimini anlatıyor

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP), teşkilat mensuplarına ve halka 2023 seçimlerinin önemini anlatıyor.

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP), teşkilat mensuplarına ve halka 2023 seçimlerinin önemini anlatıyor.

Belediye konferans salonunda MHP Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı geniş katılım ile gerçekleşti. MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Yavuz, MHP Malatya MYK Üyeleri Ömer Ekici ve Eyüp Gönültaş'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıya AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Ülkü Ocağı Başkanı Mustafa Altın'da katıldı.

Açılışta konuşan MHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Cumhur İttifakının ülkenin geleceği için önemine işaret ederek, 2023'e en iyi şekilde hazırlanılması gerektiğini kaydetti.

MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ise, her teşkilat mensubunun önce kendi ailesine, daha sonra komşusuna ve akrabasına, daha sonra çevresine MHP'yi ve Cumhur İttifakını anlatması gerektiğini belirterek, bu seçimde MHP'li kadınlara büyük görevler düştüğünü aktardı.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Yavuz ise konuşmasında, Adıyaman'da insanların her görüşten insana hoşgörü ile yaklaştığını belirterek, Adıyaman'ın Türkiye'nin en önemli illerinden birisi olduğunu söyledi.

Yavuz, "Bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye'dir. Ülkemizin önünü kesmek isteyen dışardaki güçler ve içerdeki işbirlikçileri hiç durmuyor. Ancak bizler onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Siyasi çalışma programlarımızla insanlarımızın gönüllerine misafir oluyoruz. Cumhur ittifakı bütün gücüyle milletimizle bir arada olmaktadır. MHP, vatanın her köşesindeki insanımıza muhabbet ile dokunuyor. Sevgiyi ilmek ilmek dokuyor. Amacımız milletimizi güzelliklerin en güzeliyle buluşturmaktır. 2023 seçimlerinin Türkiye'nin, Kurtuluş Savaşı gibi görmeliyiz ve çalışmalıyız. İnsanlarımıza bunu anlatmanın gayesindeyiz. Biz bu hafta 550'ye yakın ilçemizde bu toplantılarımızı tamamlamış olacağız. Halkımızla kucaklaşıyoruz. Bu ülkenin tek umudu, Cumhur İttifakıdır. Bu milletin ve devletimizin istikrarı için Cumhur ittifakında yer alıyoruz. Muhalefetin bir pusulası yok. Olmadığı gibi bir çözümü de yok" dedi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Şanlıurfa, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP, ilçe ilçe 2023 seçimini anlatıyor - Son Dakika

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