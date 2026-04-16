MHP Kars Teşkilatı Feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kars İl Teşkilatı'nın feshedildiğini ve il başkanlığına Ali Okyay'ın atandığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP Kars İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Yalçın açıklamasında, "MHP Kars İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığı görevine Ali Okyay atanmıştır" dedi. - ANKARA