MHP'li Ataman'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika
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MHP'li Ataman'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki Açıklaması

13.04.2022 12:05
MHP'li Ataman'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki Açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kılıçdaroğlu MHP'ye üzülmeyi bırakıp, koskoca CHP'yi yabancı başkentlerin kullanışlı maşası ve teröristlerin sığınağı haline getirdiği için kendi haline yanmalıdır.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kılıçdaroğlu MHP'ye üzülmeyi bırakıp, koskoca CHP'yi yabancı başkentlerin kullanışlı maşası ve teröristlerin sığınağı haline getirdiği için kendi haline yanmalıdır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "milliyetçilikten, vatanseverlikten, ülkücülükten ve itibardan bahsedecek son kişi olduğunu unutarak itham ve iftiralarını sürdürdüğünü" ifade eden Büyükataman, "Her iddiasında boşa düşen, her çıkışında amansızca yere çakılan Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerinde duvara toslayacak olmanın korkusuyla, gitgide siyasi nezaketten uzaklaşmakta ve son çırpınışlarını yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu MHP'ye üzülmeyi bırakıp, koskoca CHP'yi yabancı başkentlerin kullanışlı maşası ve teröristlerin sığınağı haline getirdiği için kendi haline yanmalıdır. CHP'de Atatürk'ün ismi sadece bir istismar konusu olarak kalmış ve Kılıçdaroğlu, altı oktan biri olan milliyetçiliği, akıbeti belli olmayan bir hedefe fırlatalı çok olmuştur. CHP liderinin, partisinde Atatürk konulu ders vermesi ise yalnızca trajikomiktir. Eğer Kılıçdaroğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun şerefli duruşunu öğretmek istiyorsa önce kendisi öğrenmeli ve sindirmelidir. Kendisine, 'Türk Milliyetçiliği nedir?', 'Atatürk kimdir?', 'Ülkücülük nedir?' konularını en iyi şekilde anlatacağımızdan şüphesi olmasın.

Ülkücülük, rotasını Kandil'e çevirenlerin, teröristler için adalet isteyenlerin, umudunu Türkiye karşıtı büyükelçilere bağlayanların ulaşabileceği bir mertebe değildir."???????

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Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İsmet Büyükataman, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Ataman'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika


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