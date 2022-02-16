Üye Girişi
MHP'li Kılavuz'dan Mersin'de yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika

MHP'li Kılavuz'dan Mersin'de yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki Açıklaması

16.02.2022 17:02
MHP'li Kılavuz'dan Mersin'de yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki Açıklaması

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, CHP Mersin Gençlik Kolları üyesi bazı kişilerin seçim bölgesindeki gazetecileri tehdit ettiğini söyledi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, CHP Mersin Gençlik Kolları üyesi bazı kişilerin seçim bölgesindeki gazetecileri tehdit ettiğini söyledi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'de yaklaşık 35 yıldır faaliyet gösteren yerel bir gazetenin, CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı'nın da aralarında bulunduğu bir grubun saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Gazete çalışanlarının tehdit edildiğini dile getiren Kılavuz, "CHP Mersin Gençlik Kollarına mensup insanlar 'bugün 300 kişiyle geldik, gerekirse 3 bin kişiyle geliriz, aklınızı başınıza alın' diyerek gazete önünde tehditlerde bulunuyor. Sizin basın özgürlüğünden anladığınız bu mu? Bu mu insan hakları?" diye konuştu.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den bu konuda bir açıklama beklediğini dile getiren Kılavuz, "Hiçbir basın çalışanımız yalnız değildir. Mersin'deki basın mensuplarının yanındayız. Bunların yüce Türk mahkemelerinden ceza almasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, gençlik, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Kılavuz'dan Mersin'de yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:39 Yeni tedavi yöntemiyle dünyada HIV virüsünü yenen 3'üncü kişi oldu
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 17:08:36. #1.13#
SON DAKİKA: MHP'li Kılavuz'dan Mersin'de yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement