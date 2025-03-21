MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin - Son Dakika
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Politika

MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin

MHP\'li Yönter\'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik, ''Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık'' sözlerine zehir zemberek yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, ''Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin…Necaset saçan ağzını kapat, zehirli dilini kesip at…Haddini bil, edebini takın'' dedi.

21.03.2025 19:54
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı "sokak" çağrısı MHP ile yeni polemiğe neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur." derken, Özel, "Milletin sesini duy, darbeye karşı dur." yanıtını verdi.

BAŞARIR: ÇENENİ KAPAT, HASTA YATAĞINDA YAT

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise katıldığı canlı yayında Bahçeli'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi. Başarır, "Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık!" dedi.

MHP'Lİ YÖNTER: ALİ MAHİR ÇOK ZIPLAMA, ÇEKİRGEYE DÖNERSİN

Başarır'a MHP'den çok sert yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin…Necaset saçan ağzını kapat, zehirli dilini kesip at…Haddini bil, edebini takın. Alayınız ölü evinin yasçısı, düğün evinin tefçisisiniz…Dümencinin önde gideni değilsen terbiyeli ol tescilli provokatör…"

MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin

MHP'Lİ BÜYÜKATAMAN: SUÇLULUK PSİKOLOJİSİNİN DIŞA VURUMUDUR

MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin kişiliği yamuk Grup Başkanvekili haddini bil! Rezilliklerin, hırsızlıkların, sahte diplomaların, terör bağlantılarının çarşaf çarşaf ortaya döküldüğü, şaibeli kurultay ile CHP'nin manevi kıymetinin kirletildiği bir dönemde; CHP Grup Başkanvekilinin Liderimizin CHP'ye tavsiyesi üzerinden provokatif bir dille saldırıya geçmesi suçluluk psikolojisinin dışa vurumudur.

"HADDİNİ AŞMA"

Suç üstü yakalanan CHP yönetiminin ayıplarını örtmek için vatandaşları sokağa çağırıp bağımsız Türk yargısını ve meşru hükümeti tehdit etmesi kabul edilemez. Hele hele haddini aşıp, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye zehirli diliyle saldırmasına Türk milliyetçileri asla izin vermez! Ali Mahir ! Haddini aşma! Milliyetçi Hareket Partisi'nin Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin tertemiz adını o zehirli ve hadsiz ağzına alma!"

MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin

İzzet Ulvi Yönter, Ali Mahir Başarır, Devlet Bahçeli, Politika, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Mert Kartal:
    AKP,MHP Bu HALKA SUÇ ISLIYORSUNUZ. 691 287 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Doğru demiş çok zıplıyor Mahir bu aralar 387 531 Yanıtla
    İbrahim İlhan:
    Sizin gibi gibi topallamiyor cümrünüz kadar yer yakarsınız 51 26
    Turgut Yıldız:
    ne yapacak zıplasa. seçimden sonra her şey tersine dönünce ilk senin gibiler köyü CHP li olur 44 21
    Alparslan:
    kes lan 13 27
  • Celal Esen:
    Ben zıplamayı dönmeye tercih ederim 651 72 Yanıtla
  • Turan BAKIR:
    DEM partiye bisey diyemedin, yere bakiyodun 443 116 Yanıtla
  • 205622:
    ölünün arkasından konuşmayın günah 268 147 Yanıtla
    Sinan Gokdeir:
    Yarın belli olur . Kim olu kim diri . Ali mahiryasacakmi sandın . 20 41
  • ömer alyüz:
    Bana bak , bizler eski milliyetçilerin aileleri evlatlarıyız... Zamanında neler yaptığımızı siz bilmezsiniz ! Ekrem başkanın karşısında durduğunuz sürece karşınızda güçlü bir millet bulacaksınız ... Aklınızı başınıza alın ey yandaşçı sahte milliyetçiler...Zamanın da Bosna savaşında kimlere neler yaptığımızı bildiğinizi umuyorum....Bizler Atatürk Milliyetçileriyiz. Umarım ki geçmişi unutmazsınız... HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK 280 88 Yanıtla
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SON DAKİKA: MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin - Son Dakika
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