MHP lideri Bahçeli: CHP, milli ve manevi değerlerimizle çatışma halindedir - Son Dakika
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Politika

MHP lideri Bahçeli: CHP, milli ve manevi değerlerimizle çatışma halindedir

MHP lideri Bahçeli: CHP, milli ve manevi değerlerimizle çatışma halindedir

MHP lideri Bahçeli: "CHP, milli ve manevi değerlerimizle çatışma halindedir.

13.02.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
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MHP lideri Bahçeli: "CHP, milli ve manevi değerlerimizle çatışma halindedir. CHP'nin adam olması diye bir şey asla mümkün değildir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli: CHP, milli ve manevi değerlerimizle çatışma halindedir - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli: CHP, milli ve manevi değerlerimizle çatışma halindedir - Son Dakika
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